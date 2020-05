L’économie ne se rétablira pas avant deux ans

En février encore, jusqu’à mi-mars peut-être, il était clair que la secousse serait forte, mais on la pensait relativement brève. «C’était le temps des schémas prévisionnels en «V», soit une chute brutale mais rapide et un rebond tout aussi vif, se souvient Marie Owens Thomsen, cheffe économiste pour le groupe Indosuez. À mesure que les semaines s’écoulaient, on a compris que le scénario en «U» s’est imposé et aujourd’hui cette forme de baignoire semble s’étirer de plus en plus».

Moral au plus bas

En Suisse, les chiffres les plus récents vont dans le même sens. Le moral, tout d’abord, qui est au plus bas. Selon le baromètre du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), la confiance des consommateurs suisses s’est dégradée, passant de -9 points en janvier à -39 points au second trimestre, «un niveau nettement inférieur à celui enregistrée lors de la crise financière de 2008-2009», voisin de celui atteint suite à la crise immobilière du début des années 1990.

Pouvoir d’achat incertain

Toujours selon le SECO, les personnes sondées sont de surcroît très pessimistes en ce mois d’avril: - 78 points pour l’évolution de l’économie dans son ensemble. Quoi d’étonnant lorsque le taux de chômage enregistre sa plus forte hausse en trois mois depuis 2007, et que les budgets personnels fondent à vue d’œil. «Le sous-indice portant sur la situation financière future s’inscrit à -24 points», pointe le SECO. Là encore, du jamais vu depuis trente ans.

Contraction du commerce mondial

«Les chiffres sont mauvais en raison du confinement et de la fermeture de la quasi-totalité des magasins, analyse Marie Owens Thomsen, mais le mal est plus profond. En raison du manque presque total de visibilité, et ce à tous les échelons. À preuve, l’Organisation mondiale du commerce elle-même livre des fourchettes très larges dans ces prévisions, estimant par exemple que le commerce international baissera cette année de 12% à 32%…».

Gros achats repoussés

Or qui dit incertitude dit thésaurisation. Tous les achats importants sont repoussés aux calendes grecques. Le moment est si peu propice pour déménager ou changer de voiture que les personnes interrogées par le SECO ont apporté la réponse «la plus négative jamais relevée». Ce qui vaut pour les ménages vaut aussi pour les entreprises. L’indice PMI des directeurs d’achat dans le secteur industriel se situe à des niveaux extrêmement bas, même s’il a quelque peu freiné sa tendance baissière en avril (-2,9 points contre -5,9 points en mars). L’indicateur de production s’est replié de 6,2 points sur un mois et les volumes d’achat de 3,1 points. Malgré cela, on est encore loin des abîmes de la crise de la dette de 2009, lorsque le PMI avant cité sous la barre des 35 points. Le chômage partiel, fortement sollicité, déploie ses effets.

Entreprises au plus mal

Toutefois les entreprises sont au plus mal, selon l’Institut KOF qui révèle mardi que, que, selon un sondage auprès de 4500 sociétés, l’indicateur d’activité a chuté de -17,0 points en avril, contre encore +19,1 points en mars et 22,2 points en février. «Au vu de la pandémie de Covid-19, les entreprises évaluent leur situation d’une manière encore plus négative que lors de la crise financière de 2009», ont souligné les spécialistes du KOF. Dans la restauration (-45,6 points), les services (-34,4), le commerce de gros (-28,1) et de détail (-22,1), les blessures sont profondes, tandis que la construction (+4,9) et les services financiers (+11,9) s’en tirent mieux, même si la baisse est sévère.

PIB mondial en recul de -3%

Les perspectives au niveau mondial ne sont guère de nature à fortifier les cœurs. Selon le groupe Indosuez, «le PIB mondial devrait se contracter de 3% en 2020, alors qu’il avait accusé une baisse de 0,4% en 2009», avance Marie Owens Thomsen. Qui s’empresse de préciser qu’il s’agit là «d’hypothèses de travail».

Changements structurels

Quant à la reprise, elle se fera lentement. «Il ne faut pas partir du principe que tout le monde va consommer comme avant, que ce soit les ménages, les industries, les pays, les investissements, explique-t-elle. Il y a une obligation morale à se dire qu’on ne reviendra pas à la situation antérieure, car de vrais changements structurels vont subsister, pour ne parler que du secteur des transports, professionnels, de loisir ou liés au commerce international». Il est même probable que la pauvreté regagne du terrain pour la première fois en seize ans. Toujours selon Indosuez, le niveau mondial du PIB ne retrouvera pas avant 18 mois son niveau d’avant la crise.