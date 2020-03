Guy Parmelin soulage les chômeurs et ironise sur l’Union européenne

Lettre des patrons au Conseil fédéral

Il s’agit d’une lettre spéciale adressée à tous les conseillers fédéraux. La liste des signatures, qui s’étend sur deux pages, est plus longue que la lettre proprement dite. Le premier signataire est le président d’Economie Suisse, Heinz Karrer, mais les responsables des employeurs, du commerce, des hôtels, des banques, des compagnies d’assurances, de la construction, des produits pharmaceutiques, de l’horlogerie, du textile et des machines-outils ont aussi déposé leur paraphe. Tout le gratin économique.



Ces responsables et patrons demandent au Conseil fédéral d’empêcher certains cantons de fermer des entreprises. Dans leur intervention, qui n’a pas encore été rendue publique, les plus hauts représentants de l’organisation faîtière indiquent clairement qu’ils soutiennent les «mesures drastiques» du gouvernement national pour protéger la population. Cependant, ils réclament un retour à la normale dès le 19 avril pour ne pas mettre l’économie à bas.



Tout dépendra bien sûr de l’évolution de l’épidémie. Interrogé mercredi, le chef de la division des maladies transmissibles, Daniel Koch, n’a pas voulu dire si la progression était désormais freinée. Il se prononcera en fin de semaine.



CEL.ENQ./AR.G.