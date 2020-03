Ces employés indispensables en temps de crise

Alors que la population est de plus en plus confinée, quelques secteurs essentiels sont autorisés à poursuivre leurs activités. On pense évidemment à la santé, mais des domaines moins médiatisés sont tout autant sollicités, voire essentiels. Ils ne peuvent se permettre de voir leurs employés tomber malades, et doivent désormais travailler avec des équipes réduites.

Le Service de l’eau de la Ville de Lausanne, qui s’occupe de la distribution d’eau potable et de son assainissement, a donc dû adapter son personnel à ce contexte particulier. «L’accès à l’eau potable est vital. Nous avons adopté un mode de gestion simplifié pour que nos installations continuent à fonctionner normalement et nous concentrer sur nos missions essentielles. Les équipes ont été réduites au minimum de manière à préserver nos ressources humaines si la situation devait s’aggraver», explique Pierre-Antoine Hildbrand, chargé de la Sécurité et de l’Économie à Lausanne.

«Cette organisation permet de continuer à fournir une eau d’une qualité irréprochable, et nous a été bénéfique pour le moment. Sur nos 233 collaborateurs, aucun n’a été déclaré positif au coronavirus», a-t-il ajouté.

Continuité de la distribution électrique

Autre secteur plus que jamais mobilisé: l’électricité. Les compagnies qui en ont la charge gèrent notamment les flux d’électricité et s’assurent de la stabilité du réseau de transport.

Chez Alpiq, entreprise qui régit des centrales hydroélectriques, les équipes ont été réduites en taille pour une plus grande flexibilité et minimiser le risque d’infection. De préférence, le personnel doit éviter les transports publics. Si des employés, en raison de leur poste clé, doivent absolument se rendre au travail, l’entreprise leur met alors à disposition des voitures.

«Ces dispositions visent particulièrement à protéger les collaborateurs qui travaillent dans les centres de gestion de la production électrique. Nous veillons également à ce qu'ils n'aient aucun contact entre eux», explique Christel Varone, porte-parole du groupe.

Des lits pour les employés

Du côté de Swissgrid, entreprise responsable de la sécurité de l’exploitation électrique et de la surveillance du réseau, des décisions encore plus radicales ont été prises pour assurer la santé des employés.

Connu pour être un véritable bunker, le centre de contrôle de Prilly, où le réseau est scruté vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ne fait pas les choses à moitié. Selon une source proche des employés, des lits auraient été installés pour que les collaborateurs puissent dormir sur place et, ainsi, éviter tout contact avec l’extérieur. Prévu pour résister à des attaques terroristes, le lieu serait donc à l’image des mesures mises en place par Swissgrid pour limiter l’exposition de ses employés au virus.

Dans tous les cas, l’Association des entreprises électriques suisses (AES) se veut rassurante: «Même avec un personnel réduit, les grandes entreprises électriques et les grands gestionnaires de réseau sont bien préparés et en mesure de garantir le processus nécessaires à l’exploitation.»

Sans être sous le feu des projecteurs, la bonne marche de ces différents secteurs est indispensable au fonctionnement de notre société et de notre économie. Malgré la crise actuelle, les employés sont mobilisés et tout est mis en œuvre pour assurer ces services essentiels à la population.