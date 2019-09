Le bras de fer entre un demi-million de clients et Volkswagen démarre

En Allemagne, le procès qui s’ouvre lundi est sans précédent. Depuis quatre ans, le constructeur Volkswagen fait face à quelque 450'000 clients lui demandant réparation suite aux révélations qui ont donné lieu à ce que l’on appelle aujourd’hui le «Dieselgate».

En termes de nombre de plaignants, une nouvelle page commence effectivement à s’écrire pour la justice allemande, où ce type de class action à l’américaine (action groupée de consommateurs) n’est possible que depuis un peu moins d’un an. Pour permettre aux clients lésés par les moteurs diesels truqués par VW de se défendre, le système judiciaire allemand a en effet dû s’adapter en élaborant cette procédure fortement réclamée par l’association allemande de consommateurs VZBV.

Cette dernière estime en effet que – contrairement à ce qui s’est passé aux États-Unis où le constructeur a déjà déboursé plus de 25 milliards de dollars pour racheter des véhicules et verser jusqu’à 10'000 dollars de dommages et intérêts à certains clients – les propriétaires allemands sont lésés. Malgré les réclamations, Volkswagen refuse toujours tout compromis en Allemagne, assurant notamment suite à une étude que les véhicules concernés par un moteur truqué et remis à jour n’auraient pas perdu de valeur.

Entre les centaines de milliers de plaignants et le constructeur, la lutte s’annonce longue. Pour le journal français «La Croix», un professeur de l’Université de Duisbourg, Ferdinand Dudenhöffer, expliquait que si les plaignants se sentiraient lundi dans la «peau de Robin des Bois», le système juridique allemand est très complexe. «Il leur sera difficile de prouver que leurs véhicules ont perdu de la valeur», estime-t-il.

Sans un accord à l’amiable signé entre-temps (fort peu probable pour le moment), la confrontation devrait donc durer plusieurs années. Dans l’hypothèse où le tribunal de Braunschweig finirait par donner raison aux plaignants, chacun devra ensuite démarrer une quête individuelle pour exiger des indemnités de la part de VW.