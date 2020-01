Airbnb finit par se plier aux taxes de séjour locales

Un essor spectaculaire en Suisse

Malgré les critiques à son encontre – certains estiment qu’Airbnb est en train de «cannibaliser» les parcs de logements des villes du monde entier –, rien ne semble enrayer la croissance du géant américain. Depuis sa création en 2008, la plateforme a conquis la planète et l’entreprise privée fait partie des licornes (sociétés valant plus d’un milliard de dollars) les plus en vue de la Silicon Valley, avec une valorisation estimée à 30 milliards. Depuis deux ans, Airbnb affirme être rentable, élément non négligeable dans une période de défiance envers les sociétés qui perdent des milliards, comme Uber.



En Suisse, l’essor d’Airbnb est particulièrement spectaculaire. Selon les statistiques établies par l’Observatoire valaisan du tourisme (Tourobs), la plateforme propose 50000 objets à la location et aurait généré en 2018 entre 250 et 500 millions de francs de revenus. «On peut affirmer que les revenus des locations de court terme sont significatifs et représentent probablement entre 6% et 12% du chiffre d’affaires de l’hôtellerie suisse», peut-on lire dans l’étude. Si la fourchette est aussi vaste, c’est uniquement parce que la société n’est pas cotée en Bourse et qu’elle n’a aucune obligation à fournir des résultats détaillés.



Toujours d’après Tourobs, une région en particulier se démarque: le Valais, avec 8484 offres réservées. Le canton dépasse de loin Zurich (5757), Vaud (4636), Berne (4457) et Genève (4275).



Entre novembre 2017 et novembre 2018, 900000 personnes ont voyagé en Suisse via Airbnb. Leurs origines sont multiples. Les Américains (15% du total) arrivent en tête, suivis de près par les Français (9%).



Enfin, pour briser l’idée d’un marché dominé par des professionnels, 38% de l’offre helvétique proviendrait d’amateurs ne louant qu’un logement unique durant moins de 120 jours par an, et 42% de semi-amateurs dépassant cette fois les 120 jours par an.