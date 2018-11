As des maths, elle a fui la voie académique et crée sa boîte

Lorsqu’on rencontre Aurore Amaudruz, on comprend vite que c’est le courant fort des idées qui traverse son esprit. Lancée dans un brillant parcours académique à l’EPFL devant lui offrir un doctorat sur un plateau, la fille du patron de l’entreprise lausannoise d’électricité Amaudruz SA a choisi de s’émanciper de ces deux lignes toutes tracées pour lancer, en toute indépendance, sa propre société. Amaudruz Énergies SA est active dans les énergies renouvelable et spécialisée dans la pose de panneaux solaires.

Le déclic se produit une semaine après sa lettre de démission du centre de recherche Nokia au campus de la Haute École polytechnique, sous la forme d’un choc nucléaire: la catastrophe de Fukushima! Nous sommes le 11 mars 2011, en plein débat sur la stratégie énergétique en Suisse. «Ça correspondait à une période de ma vie où j’avais décidé de complètement réorienter ma carrière», confie Aurore Amaudruz.

Postgrade

Son père, Yves, président-directeur général de la troisième génération de l’entreprise générale d’électricité fondée en 1934, s’intéressait déjà aux panneaux solaires, explique-t-elle, mais n’avait pas le temps de s’en occuper. Incitée à se lancer sur cette voie, mais pas prête, à 26 ans, à intégrer la société familiale tout de suite après son départ des laboratoires de l’EPFL, elle avait envie de s’occuper de ce domaine mais à son compte. Elle s’inscrit à la Haute École d’ingénierie et de gestion HEIG-VD à Yverdon pour suivre un postgrade dans les «énergies renouvelables: techniques et applications», tout en développant son nouveau business en parallèle.

Avec le soutien de Genilem, qui accompagne les entrepreneurs en herbe, elle crée son propre bureau d’ingénieurs, réalisant des mandats en travaillant avec des sous-traitants, dont Amaudruz SA pour les raccordements électriques. Durant deux ans, elle développe cette activité, mais elle se heurte à une concurrence grandissante. En 2015, en accord avec son paternel, elle décide d’intégrer son secteur à la société familiale pour en faire un nouveau département à part entière, à côté de ceux, traditionnels, dédiés au courant fort ou aux installations électriques. Elle diminue ainsi les coûts d’exploitation en profitant des équipements et du parc de véhicules d’Amaudruz SA, installés à l’avenue de l’Église-Anglaise à Lausanne.

«Après une première année difficile, nous sommes positifs depuis deux ans»

Elle constitue petit à petit une équipe qui monte elle-même les installations et occupe désormais cinq postes de travail. «Après une première année difficile, nous sommes positifs depuis deux ans, se réjouit-elle. Le solaire, ça tourne.» Passionnée, Aurore Amaudruz s’investit pleinement comme experte pour le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB), rendu obligatoire dans le canton depuis début 2017 par la loi vaudoise sur l’énergie, notamment lors de la vente d’un bâtiment d’habitation. «J’ai fait 250 audits sur l’année», précise cette entrepreneure dans l’âme, qui n’hésite pas à partager son savoir et ses convictions dans les médias.

Désormais, dans les nouvelles constructions, 20% de l’énergie électrique du bâtiment doit provenir des énergies renouvelables. Il est donc nécessaire, explique-t-elle, d’y intégrer le solaire photovoltaïque, qui reçoit certes moins de subventions qu’avant, mais dont le coût de l’équipement baisse. C’est un investissement supplémentaire lors des travaux comme le changement d’une chaudière, mais aujourd’hui il n’y a pas besoin d’attendre vingt-cinq ans pour avoir un retour sur investissement, moins de dix ans suffisent, assure-t-elle. Son département solaire pose maintenant des kits de stockage d’énergie afin de compenser les phases noires de la production photovoltaïque et propose des solutions de panneaux en façade.

Travail en famille

Intéressée aux ressources humaines et au management, Aurore Amaudruz songe désormais à d’autres fonctions dans l’entreprise familiale. Amaudruz SA compte près de 120 employés, essentiellement à Lausanne, une vingtaine dans le bureau de Genève. Mais la jeune femme se considère surtout comme une entrepreneure avec le besoin d’innover et de développer des idées. Son père venant d’avoir 60 ans – toujours «en pleine forme» –, elle ne cache pas qu’elle se sent appelée un jour à lui succéder avec le premier de ses deux plus jeunes frères, qui dirige aussi un département. D’autant que l’entente est parfaite, dit-elle.

D’ailleurs, dans l’ADN familial, l’EPFL tient une bonne place. Son grand-père maternel, Iranien, est passé par là. Il a créé par la suite une grande entreprise générale de construction dans son pays, envoyant à son tour sa fille, la tante d’Aurore, sur le campus lausannois. Et, pour couronner le tout, ses deux frères cadets, Marc et Louis, ont suivi la même section qu’elle: systèmes de communication. Le second y est encore…

Douée pour les maths depuis qu’elle a commencé l’école, Aurore Amaudruz savait dès son enfance qu’elle voulait aller à l’EPFL. Entrée à l’âge de 18 ans avec une année d’avance, elle a préféré sa section à celle de l’électricité, car elle était plus orientée… maths! Elle a décroché dès lors son master alors qu’elle n’avait pas 23 ans. C’est à ce moment-là qu’Aurore se détourne du doctorat – qu’on lui avait pourtant conseillé – pour entrer dans le nouveau labo de recherche Nokia inauguré en 2008 par quatre Finlandais débarqués à Lausanne. Mais, trois ans après, elle ne se sentait pas assez proche du terrain et du rôle de cheffe d’entreprise. Maintenant, elle a les pleins pouvoirs. Ou presque. (24 heures)