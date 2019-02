DPC Solutions développe le couteau suisse des tâches de gestion numérique

DPC Solutions s’attaque aux tâches administratives les plus rébarbatives des ouvriers et employés sur le terrain: remplir les formulaires et documents liés à leur métier. Et la société morgienne, qui mise sur la simplicité en priorité, rencontre un succès certain.

Son stylo numérique à minicaméra incorporée, lancé en 2006, s’est déjà vendu à 10'000 exemplaires et compte une centaine de clients, dont certains importants, tel le groupe Swatch, les SI Lausanne et Thales en France.

Fort de ce résultat, l’éditeur de logiciels de gestion vient de lancer un nouvel outil numérique destiné aux PME de 1 à 5 employés, aux indépendants et aux artisans. Appelée GesMobile, il s’agit d’une plateforme numérique utilisable sur ordinateur, smartphone et tablette, qui permet de gérer de multiples tâches d’une entreprise par le biais d’un tableau de bord dynamique. Elle réunit toutes les données de la gestion administrative de la société, des collaborateurs et des clients. «Toute l’intelligence du logiciel réside dans le flux de l’information», remarque Victor Recarey, directeur général et cofondateur de DPC Solutions avec Patrick Reyes, directeur R&D.

Le collaborateur d’un service après-vente appelé à faire une tournée pour des réparations de machines, par exemple, dispose des coordonnées des clients, bulletins de livraison, documents techniques, factures précédentes, etc. Il peut établir un devis immédiatement intégré au dossier et transmissible en ligne. Le suivi, en temps réel, se fait jusqu’au paiement. La gestion administrative de la société est ainsi automatisée et permet de connaître à chaque instant la marche des affaires. Quant aux collaborateurs, ils disposent d’un agenda actualisé sur leur smartphone, avec une saisie facilitée des heures de travail et des projets en cours.

Dix-huit mois ont été nécessaires au développement de cette solution qui a mobilisé quatre collaborateurs à Morges. DPC Solutions, fondée en 2006, compte 11 collaborateurs à Morges, des développeurs et des gens pour l’administration, le marketing et l’aspect commercial. Huit autres, pour la vente, sont établis en France, Allemagne et Espagne. Victor Recarey évoque une croissance annuelle de 15% à 20% de l’entreprise. Il relève que, malgré l’essor de la tablette, le stylo numérique garde tout son intérêt dans certaines activités, comme le médical, les chantiers et autres usines, cet instrument de relevé de données étant très pratique.

La société a également développé l’application smartphone Alma, destinée spécifiquement aux services d’intervention sur les catastrophes. Elle permet de recenser rapidement les victimes en fonction de la nature des blessures. (24 heures)