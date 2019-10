Décoratrice de Freddie Mercury, la maison Viquerat fête 100 ans

Dans l’album souvenir secret de Denis Viquerat, une commande l’a particulièrement marqué: l’aménagement de tout l’appartement de Freddie Mercury à Territet, alors qu’il était au crépuscule de sa vie. Dans son dossier, portant le nom de code A73, le chanteur à la voix divine avait choisi un mobilier hétéroclite de styles anglais directoire et empire, mêlés de meubles en laque japonais et chinois.

Le directeur de Viquerat Décoration & Architecture d’Intérieur, à Clarens, qui fête 100 ans d’existence cette année, explique non sans émotion que dans ce projet, comme dans tous les autres, sa maison travaille l’ambiance dans le but de créer une envie chez les clients. Composée de cinq personnes – décoratrices et architectes d’intérieur –, elle les fournit en mobilier des grandes marques internationales qu’elle représente avec son vaste échantillon de tissus et de modèles rideaux.

Toutefois, l’entreprise est aussi outillée pour fournir, au-delà du conseil, un service personnalisé devenu rare dans l’arc lémanique, à l’heure où les géants de l’ameublement font étalage de leurs surfaces. Son atelier de tapissier-décorateur confectionne des rideaux, stores et tentures murales, réalise des garnissages de sièges en capitonnage ou à ressorts, et fabrique des têtes de lit. Cette activité artisanale occupe cinq collaborateurs sur les treize actifs dans la maison de décoration, dont deux tapissiers-décorateurs, une courtepointière et deux apprentis.

«Nous avons gardé notre atelier qui nous permet de faire du sur-mesure, remarque Denis Viquerat. Et nous faisons de la création.» La maison travaille pour des bureaux d’architectes, des ébénisteries et une clientèle privée. À l’heure d’internet, adopté pour son site dès 2003, le directeur de formation HEC estime que le showroom reste de première importance. Plus que la concurrence des maisons de France voisine, il redoute celle du travail au noir, tout en constatant que certaines évolutions législatives ont pu avoir des effets positifs ou négatifs sur les affaires.

Il est loin le temps des années folles des débuts de la maison. Le fondateur Ami Viquerat s’apprêtait alors à vivre des temps difficiles. Son fils aîné, Jean-Louis, vivra les 30 Glorieuses de la croissance. Denis, de la troisième génération, sans successeur au sein de la famille, se prépare à transmettre un jour l’entreprise familiale. Et, en temps voulu, à refermer un riche album de souvenirs.