Depuis l’espace, Airbus surveille l’état des forêts

Vu du ciel, le contraste est frappant entre la forêt vierge et les innombrables plantations de palmiers voisines. Dans l’un des épisodes d’«Our Planet», une récente série de documentaires diffusés par Netflix, la limite entre les deux forêts, pourtant parfaitement accolées l’une à l’autre, est totalement distincte. Seul souci, cette frontière ne cesse de se déplacer, jour après jour, en défaveur de la forêt vierge.

Jusqu’ici, il était difficile de lutter contre cette déforestation réalisée en toute discrétion par les milliers de petits exploitants vivant en Indonésie ou en Malaisie. Pour les grands consommateurs d’huile de palme souhaitant se tourner vers un approvisionnement plus responsable, les contrôles au sol étaient compliqués et peu fiables. «Nous avons longtemps été aveugles», regrette Benjamin Ware, directeur des achats responsables chez Nestlé. Il y a dix ans, la multinationale s’était engagée à ce qu’en 2020, plus aucun de ses produits ne puisse être associé à une quelconque forme de déboisement.

Grâce à Airbus et sa flotte de satellites, mais surtout suite au récent perfectionnement des intelligences artificielles, l’aveuglement n’est plus per

mis. À Toulouse, au cœur de la division «Defend Space» du constructeur européen, l’analyse de milliers d’images venues de l’espace permet désormais de cartographier parfaitement l’état des forêts. Et non seulement à ce jour, mais aussi au cours des années qui ont précédé. «Avec Starling, nous transformons des téraoctets d’images satellitaires pour, une fois juxtaposées en une sorte de mosaïque vivante, pouvoir identifier chaque pan de forêt manquant», explique Grazia Vittadini, CTO chez Airbus.

«Notre but n’est pas de punir nos partenaires locaux, mais de les ramener sur le droit chemin en s’engageant dans des actions concrètes pour mettre un terme à la déforestation»

A la suite des premières analyses tirées de Starling et remontant à trois ans, Nestlé a pu se rendre compte de l’ampleur des dégâts. En tout, la multinationale a identifié des preuves de déforestation causée par 60% de ses 150 partenaires locaux (comprenant quelque 1500 huileries et des milliers d’exploitations de toute taille).

Contactée par le groupe suisse, la majeure partie de ces fournisseurs s’est engagée à agir pour stopper toute forme de déboisement, voire à compenser les zones de forêt vierge perdues ces dernières années. «Notre but n’est pas de les punir, mais de les ramener sur le droit chemin en s’engageant dans des actions concrètes pour mettre un terme à la déforestation», explique Benjamin Ware. Qui précise avoir déjà dû rompre avec dix partenaires, faute de tels engagements.

Associations divisées

Présente lundi à Toulouse, l’association Earthworm Foundation (plus connue sous le nom The Forest Trust) s’enthousiasmait du projet piloté par Airbus pour Nestlé. Contrairement à cette ONG, active depuis vingt ans dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux et environnementaux, Greenpeace s’avère bien plus suspicieuse.

«Les affirmations faites aujourd’hui par Nestlé contredisent totalement les discussions très récentes que nous avons eues avec l’entreprise et ses consultants en durabilité, affirme Richard George, membre de la division britannique de l’ONG. Nous savons que l’entreprise continue de commercer avec certains fournisseurs mondiaux d’huile de palme, de soja et de cacao posant problème. Sans autre explication, nous ne pouvons que conclure qu’il s’agit d’une tentative flagrante et embarrassante de Nestlé de tromper ses clients et d’exonérer toute responsabilité pour sa contribution à la destruction des forêts du monde.»

Vers une déforestation zéro

À terme, la multinationale assure vouloir se servir de la technologie d’Airbus pour surveiller d’autres types de plantations, à l’exemple du soja à la fin de 2019. «La durabilité d’un groupe comme Nestlé est liée à la protection des forêts et de la planète dans laquelle, finalement, nous tirons les ressources pour nos produits. Or Starling devrait nous permettre d’accélérer notre voyage vers une déforestation zéro», explique Magdi Batato, directeur des opérations de Nestlé.

Ce dernier espère par ailleurs que d’autres géants de l’agroalimentaire ou du monde des cosmétiques (tout aussi gourmands en huile de palme) suivront rapidement le mouvement et utiliseront ces nouvelles technologies pleines de promesses. (24 heures)