Dernier appel pour l'équipage du Constellation

«C’est un grand et beau quadrimoteur au fuselage d’aluminium, son train démesuré lui donne l’allure singulière d’un échassier»*, écrit le romancier Adrien Bosc. Mais en ces temps d’angoisses climatiques, qui rêve encore du plus bel oiseau au monde?

En dépit d’années de mobilisation d’une équipe de pilotes et mécanos à la méticulosité tout helvétique – et du soutien de centaines d’aficionados – il ne reste apparemment pas un milliardaire, pas une seule société horlogère, banque, compagnie aérienne, pour allonger les 20 millions à même de sauver le Super Constellation attendant son heure dans un hangar de Kloten. L’association suisse vouée au dernier représentant de cette espèce en voie de disparition a été dissoute il y a quinze jours.

Les milliardaires? Aux abonnés absents

Sur les trente-cinq demandes de mécénats que la Super Constellation Flyers Association dit avoir envoyées à des «personnalités disposant d’un jet privé et aimant le piloter», cinq ont reçu une réponse – négative. «À mon avis c’est terminé – on se rendra compte plus tard de l’opportunité perdue», commente Stefano Albinati, figure de l’aviation d’affaires à Genève contactée cette semaine.

«Quand les autorités sont venues, elles ont mis au jour de la corrosion dans les ailes – cause probable du crash du Junkers»

Lâché en septembre 2017 par son principal sponsor – les montres Breitling, dont l’image de marque était indissociable de l’aviation, jusqu’à ce qu’elles passent sous la coupe de financiers londoniens – le Constellation sera en réalité cloué au sol un an plus tard. Suite au crash d’un Junkers des années trente dans les Grisons, au cœur de l’été 2018. L’accident ne laisse aucun survivant parmi ses vingt passagers et amène l’Office fédéral de l’aviation civile à serrer la vis aux appareils historiques.

De la corrosion dans les ailes

«Quand les autorités sont venues inspecter notre «Super Connie», elles ont mis au jour de la corrosion dans la structure des ailes – la cause probable du crash du Junkers», se souvient Ernst Frei, directeur des opérations de vol. Le verdict tombe pour l’appareil sorti des chaînes Lockheed de Burbank en 1955 et au parcours rocambolesque: plus d’autorisation de vol sans nouvelles ailes.

Un coup terrible alors que la réfection à neuf de ses volets motorisés – dernière étape d’un long programme de restauration – laissait espérer un nouvel envol pour le printemps 2019. Impossible de retrouver des ailes, même dans un cimetière d’avions californien. «Il faut les refaire sur plan à neuf», résume l’ancien pilote de Swissair, qui vit son deuxième «grounding». Kaelin Aircraft Structure, un spécialiste de la Forêt-Noire, est pourtant prêt à venir en Suisse les construire. Mais la facture fait mal. Les cotisations annuelles à 120 francs de 4000 membres n’y suffiront de loin pas.

Ode au moteur en étoile

L’amère décision a été entérinée dès février: si l’argent n’était pas trouvé d’ici Pâques, l’association serait placée en liquidation. «Nous n’avons presque aucun passif, mais il fallait s’assurer de payer les mécanos, le hangar ou l’assurance jusqu’au bout – faire les choses proprement», souffle Ernst Frei qui avait ramené en Suisse cet appareil il y a quinze ans. Lorsqu’il avait été repéré, l’appareil aux hublots aveugles n’était alors plus qu’un vaisseau fantôme hantant un coin d’aérodrome dans les Caraïbes.

«Cet avion est une vieille dame qu’il n’est pas possible de rajeunir, aujourd’hui on parle de 20 millions, mais qui sait si cela ne montera pas à 30 ou 40 millions par la suite», soupire Stefano Albinati. Ce dernier connaît bien le «Super Connie». Il y a quinze ans, il gérait les avions de Breitling lorsque la marque horlogère – alors propriété d’un passionné, Theodore Schneider – avait décidé de soutenir ce Super Constellation. «En ce moment, les chasseurs de la Seconde Guerre mondiale – Spitfire ou Mustang – sont en vogue parmi les passionnés fortunés prêts à dépenser 3 ou 4 millions pour les piloter; mais avec le Constellation on entre dans une tout autre dimension», explique le patron d’Albinati Aeronautics.

«Last call for...»

Ernst Frei s’est pourtant lancé dans un baroud d’honneur avec son équipage. Il ne lâchera pas «son» oiseau. Et se veut encore «optimiste» quant aux ultimes discussions qu’il a engagées. Objectif, faire voler dix ans de plus le premier avion de ligne moderne – mis en service à l’orée de la révolution du moteur à réaction. Et lui éviter le sort du Douglas DC-3 de Breitling, qui a fini en Turquie.

Ou du Super Constellation que Lufthansa voulait ressusciter à neuf aux États-Unis, sorte de monstre de Frankenstein équipé d’une avionique dernier cri. «La compagnie aurait dépensé plus de 200 millions, avant de tirer la prise l’an dernier lorsque la facture a encore monté de 100 millions», relate Ernst Frei. «Résultat, aujourd’hui nous sommes les derniers à voler…», conclut-il. Toutes les pistes sont envisagées: reprise de l’association ou même vente de l’appareil – «même s’il paraît difficile de le faire voler sans les derniers pilotes et mécanos qui le connaissent par cœur».

Reste que dans le petit monde des milliardaires, art contemporain ne rime pas avec la préservation, à fonds perdu, d’un monument de technologie – les Allemands parlent de technisches Denkmal – à faire pâlir toutes les montres à tourbillon de la haute horlogerie: quatre moteurs Cyclone** tirant le bel oiseau vers les Açores et son destin, un soir d’octobre 1949.

* «Constellation», Adrien Bosc, Stock, 2014

** Super Constellation HB-RSC au décollage de Samedan (GR)

(24 heures)