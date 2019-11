Du tennis aux EMS, Technis fait un pas géant sur ses sols connectés

La jeune start-up lausannoise Technis, fondée il y a seulement trois ans, a fait ses premiers pas sur les courts de tennis. Elle a développé une surface tactile en mesure de reconnaître de multiples actions qui s’y produisent, principalement les mouvements du joueur et les impacts des balles. Mais les applications pour ces sols intelligents sont multiples et la société, en forte croissance, a abandonné le sport, s’orientant vers d’autres marchés. Elle vient de lever un fonds de 1,4 million de francs, portant l’investissement total depuis sa création à 3 millions, afin de commercialiser dès le début de l’an prochain son nouveau produit dans le domaine de la santé.

«Nous avons complètement pivoté vers deux lignes de produits», explique Wiktor Bourée, fondateur et CEO de Technis. D’abord dans la sécurité et la gestion d’infrastructures, les sols connectés font le comptage du nombre de visiteurs et le suivi des flux de personnes afin de prévoir les limites de capacité et les concentrations sur certains lieux d’un site. Parmi les clients de l’entreprise, des universités, le musée d’art de la Fondation Beyeler à Bâle, Palexpo, le CERN et des parcs d’attraction.

La santé, autre gamme phare

Deuxième gamme phare: la santé, avec le produit TechnisCare, déjà opérationnel, mais qui sera lancé officiellement courant 2020. Il est destiné aux établissements médicaux, aux résidents d’appartements protégés ou personnes âgées dans des maisons de retraite. Le sol connecté permet de détecter un déclin fonctionnel de la personne, une chute ou l’errance, et ainsi déclencher une alarme ou alerter directement le personnel soignant. De nombreuses données relatives à l’activité physique sont enregistrées grâce à une fine couche de capteurs sensitifs placés dans le sol, que ce soit le nombre de pas, la vitesse de déplacement ou le nombre de fois qu’une personne se lève la nuit.

Couplée à l’intelligence artificielle, la récolte des données permet aux médecins de poser un meilleur diagnostic et de personnaliser le suivi des patients, selon Technis. Wiktor Bourée précise toutefois que sa solution, intégrée dans le sol des chambres d’un EMS, par exemple, nécessite l’accord des résidents. Elle préserve leur indépendance et elle est non intrusive, contrairement à certains appareils qu’ils doivent porter sur eux. Issue de laboratoires d’ingénieurs de l’EPFL, la technologie Technis touche à l’électronique et au développement d’algorithmes, dit de deep learning, une forme d’apprentissage automatique liée à l’intelligence artificielle.

La société lausannoise vient de déménager de la rue de Genève à la place de la Gare 10, où elle dispose de locaux plus grands pour accueillir de nouveaux collaborateurs. Ils sont vingt actuellement. «Nous allons doubler notre effectif d’ici début 2021», annonce le CEO de Technis. Forte d’un bureau à Paris, et grâce à sa levée de fonds, la start-up compte également se déployer en Suisse alémanique, en Allemagne, en Italie du Nord ainsi qu’en Espagne et en Grande-Bretagne.