Easygroup étend son empire low-cost en Suisse

Depuis qu’il a quitté la direction en 2010, puis le conseil d’administration de la compagnie d’aviation EasyJet, le milliardaire chypriote Stelios Haji-Ioannou a pourtant continué à décliner à l’envie la marque «easy». Sa holding privée Easygroup a déjà enregistré plus de 1000 raisons sociales, principalement en Grande-Bretagne, qui vont de la location de voitures aux clubs de fitness, des pizzerias aux hôtels bon marché, des supermarchés discount au transport d’animaux. Jeudi, l’hebdomadaire économique «Handelszeitung» a révélé qu’en avril dernier, Easygroup venait de faire enregistrer pas moins de 18 marques en Suisse, dont Easycoffee, Easymoney, Easygym, Easypet ou Easyfoodstore.

«Nous avons de grands projets pour la Suisse, déclare le groupe basé à Londres. Avec Easyjet et Easyhotel, ce pays est pour nous un marché très précieux.» Le porte-parole ne précise pas quelles activités verront réellement le jour, mais la holding de Stelios Haji-Ioannou, extrêmement jalouse de la propriété intellectuelle liée au terme «easy», a visiblement décidé de bloquer toute déclinaison de cette marque dans notre pays. Cela dit, une chose est sûre: la chaîne d’hôtels low-cost Easyhotel, uniquement présente pour l’heure outre-Sarine va s’agrandir en Suisse.

Deux établissements existent déjà en Suisse, l’un dans le Kreis 4 à Zurich, avec 33 chambres, et l’autre au Riehenring à Bâle (24 chambres), où une chambre double oscille, selon les saisons, entre 90 et 150 francs.

En août dernier, le directeur d’Easyhotel Zurich, Joël Lehmann, a ainsi annoncé l’ouverture de trois nouveaux établissements franchisés sur les bords de la Limmat en 2019. En tout, la chaîne, principale filiale d’Easygroup, compte 28 hôtels dans 19 villes et huit pays en Europe continentale et en Grande-Bretagne. Easyhotel est d’ailleurs la seule entité – hors Easyjet – à publier des résultats. En 2018, la chaîne a réalisé un chiffre d’affaires de 37,3 millions de livres (49,48 millions de francs), en croissance de 25,8%, et un bénéfice brut de 2,96 millions de livres (3,93 millions de francs, +28,6%). L’expansion soutenue en France, en Allemagne ou en Espagne est évidemment une conséquence du Brexit, «où l’incertitude économique entame la confiance des consommateurs», explique Guy Parsons, CEO d’Easyhotel.

Le groupe britannique mise également beaucoup sur ses supermarchés discount Easyfood­store, avec l’ambition claire de concurrencer Lidl ou Aldi, ainsi que sur ses fitness à bas prix, un marché jugé très prometteur.

(24 heures)