Elle met sa griffe dans l’accueil des cliniques privées haut de gamme

Des balcons de la luxueuse Clinique Genolier et du bel immeuble annexe comprenant 40 appartements de séjour des patients et de leurs proches, situés en pleine campagne au-dessus du village du même nom, on admire le Léman et le Mont-Blanc quand s’évaporent les brumes automnales. Les restaurants et plusieurs salons offrent le même décor grandiose. C’est que, dans le groupe Swiss Medical Network, l’accueil et l’hébergement des patients et de leur famille est une priorité absolue. Avec le titre de directrice Services aux patients, Babs Siclet, formée dans le monde de l’hôtellerie, est la personne qui veille à ce confort à tous les étages et à tous les services de 17 cliniques du groupe, qui sont réparties dans les trois régions linguistiques.

Groupe en pleine croissance

Basé à Genolier, Swiss Medical Network SA se classe comme le deuxième groupe de cliniques privées en Suisse, avec plus de 1000 lits. Quelque 1800 médecins et 3000 collaborateurs y travaillent. Cette société appartient à 100% à Aevis Victoria, «le petit empire» en pleine croissance d’Antoine Hubert, actif dans les services de santé, notamment la télémédecine et les sciences de la vie (cellules souches, cosmétique anti-âge, etc.), l’hôtellerie de luxe avec plusieurs palaces cinq étoiles en Suisse, ainsi que l’immobilier dans ces secteurs.

Le réseau hospitalier comprend les cliniques vaudoises de Montchoisi, spécialisé dans l’ophtalmologie; de Genolier, où l’on s’occupe principalement d’oncologie, d’orthopédie et d’urologie, avec beaucoup d’opérations lourdes; ainsi que Valmont, à Glion au-dessus de Montreux. C’est dans cette dernière, en 2007, que Babs Siclet a commencé son parcours au sein de Swiss Medical Network, qui a accueilli de nombreuses personnalités célèbres, comme Giacometti, Claudia Cardinale ou Marcel Pagnol. «Elle était dans un état lamentable, après son passé prestigieux, se désole la directrice. Durant les quinze années précédentes, elle avait changé plusieurs fois de propriétaire et était passée à deux doigts de la faillite. Le groupe a investi une quinzaine de millions en dix ans, et l’établissement est redevenu fastueux, retrouvant son statut très haut de gamme en termes de thérapies prodiguées.»

Engagée comme assistante commerciale, la jeune femme avait la charge de développer la clientèle privée et semi-privée. Elle a alors réorganisé l’accueil hôtelier et l’hébergement. Deux ans après son arrivée, elle est nommée directrice adjointe, avant de prendre la direction générale de la clinique en 2010, à 29 ans. Elle s’est attelée à «de gros travaux de consolidation et de positionnement du produit», ainsi qu’à réinstaurer la confiance tant du côté des patients que des médecins, orthopédistes et neurologues, afin qu’ils aient de nouveau envie de s’engager pour l’institution. Parmi ces derniers, le célèbre professeur Julien Bogousslavsky, qui est aussi à la tête du Centre des maladies du cerveau et du système nerveux dans le réseau de cliniques.

La clinique Valmont est aujourd’hui spécialisée dans la réadaptation neurologique (notamment après un accident vasculaire cérébral) et orthopédique. À la direction de cet établissement comptant 120 collaborateurs, «je me suis formée sur le terrain, sans background académique, dit-elle. C’est une philosophie à l’ancienne. Aujourd’hui, on est plus axé dans la gestion mais, comme dans l’hôtellerie, il est important d’apprendre à tout faire». Babs Siclet apprécie la culture d’entreprise de ce groupe «atypique», insufflée par son patron, Antoine Hubert. «Il donne sa chance à des gens de terrain. Suivant son parcours, il juge sur les faits. C’est ainsi que j’ai pu arriver à ce poste de directrice Services aux patients de l’ensemble des cliniques de Swiss Medical Network.» Une fonction qui recouvre tous les services non médicaux liés au bien-être du patient (hébergement, restauration, service et nettoyage en chambre, réception «digne d’un établissement de luxe», etc.). Une fonction qu’elle assume depuis 2014 et qu’elle accomplit maintenant à plein temps après avoir lâché la direction de Valmont en 2016.

Marketing à l’étranger

Depuis juin dernier, elle a pris la tête d’un nouveau département, intégré dans neuf cliniques: le Service international. Celui-ci s’occupe de la commercialisation de la clientèle venant de l’étranger en complément de l’activité de préparation de l’arrivée du patient dans l’établissement approprié à sa thérapie. Un service «hyperpersonnalisé», selon la directrice. Le nouveau département doit renforcer le développement du groupe grâce à un marketing ciblé dans des pays comme la Russie ou les États du Golfe. À l’exemple de Genolier, qui dénombre 320 collaborateurs, un quart des patients du groupe vient de l’étranger pour des séjours entièrement à leur charge. 2018 est une bonne année dans ce domaine, après deux années mitigées, remarque la directrice. Parmi les 17 cliniques, il y a des hôpitaux listés, comme Fribourg et Soleure, avec une majorité de patients disposant de l’assurance de base, et les établissements conventionnés, au nombre de cinq, dont les trois Vaudois, destinés aux assurés au bénéfice d’assurances privées ou semi-privées. Ce qui ne les empêche pas de pouvoir accueillir les autres assurés en urgence et soins ambulatoires, comme à Montchoisi et à la polyclinique de Genolier.

D’origine française, Babs Siclet a parcouru le monde avant de s’établir en Suisse, où elle vit depuis quinze ans. Fille d’expatriés, elle a grandi en Australie jusqu’à 18 ans, voyageant souvent en Europe et en Asie, notamment au Japon. «Les voyages et les rencontres ont façonné mon parcours en me donnant cette ouverture d’esprit qui m’a ouvert les portes de l’hôtellerie.» Après trois ans d’École hôtelière à Paris, elle travaille en Écosse puis au Canada, avant de débarquer au Montreux Palace. (24 heures)