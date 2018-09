Forestay, le fond «tech» de Bertarelli, entre en action

Forestay Capital, nouvelle structure mise en place en 2017 par Waypoint Capital – la société d’investissement du milliardaire genevois Ernesto Bertarelli – a rendu public son premier placement lundi. Ce fonds «fermé» a apporté 68 millions de dollars à Wasabi, PME de Boston. Spécialisée dans le stockage de données sur le «cloud», cette dernière se veut «80% moins chère et six fois plus rapide» que le leader actuel du secteur, le géant Amazon S3.

«Waypoint est historiquement déjà très présente côté biotech et nous avons décidé de renforcer en parallèle nos investissements tech purs en lançant cette structure», explique Frédéric Wohlend, responsable de l’équipe de quatre personnes dédiée à Forestay. Travaillant depuis 1991 aux côtés des Bertarelli, ce dernier a notamment dirigé l’informatique de Serono, l’ancienne société de biotechnologie de la famille.

Le montant total dont dispose Forestay – qui n’est pas communiqué – sera investi en quatre ans dans une quinzaine de sociétés. Un quart des financements sera réservé à la Suisse, à commencer par celui actuellement en cours de finalisation dans «une société de robotique».

