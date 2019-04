Huit entreprises nominées ont fait la course pour les trophées du Prix PERL

Jamais, comme en cette 17e édition, le Prix Entreprendre Région Lausanne n’aura réuni un tel plateau de start-up plongées dans les nouvelles technologies. Pas étonnant, tant il en naît au kilomètre carré dans cette agglomération où les pôles scientifiques et technologiques poussent comme des champignons.

Le concours PERL 2019, qui récompense les jeunes pousses les plus innovantes et dont les perspectives de développement et de création d’emplois dans la région sont prometteuses, n’est que le reflet de cette réalité économique. Les huit entreprises nominées parmi les dossiers de candidatures ont développé de nouvelles technologies originales dans leur domaine d’activité. Des domaines très diversifiés, puisqu’on navigue entre les containers de bateaux marchands, les drones, les véhicules à hydrogène, les satellites, sans parler de l’immobilier ou des lunettes à réalité augmentée.

Parmi ces entreprises, le jury, présidé par le syndic de Lausanne Grégoire Junod, a sélectionné cinq champions dans la course au trophée du 1er Prix PERL. Celui-ci sera attribué lors de la cérémonie de remise des prix au Palais de Beaulieu le mardi 30 avril.

Les cinq finalistes sont: Aeler Technologies, qui planche sur un modèle de container en composite connecté pour le transport de fret maritime; Astrocast, qui lance un réseau de minisatellites permettant la communication de l’internet des objets (IoT); Aurora’s Grid, qui développe des logiciels de gestion des batteries couplées aux installations d’énergies renouvelables; Involi, qui met en œuvre un système de contrôle sécurisé des drones dans le trafic aérien; Lumendo, qui met au point une technologie permettant de construire des implants dans le corps de manière très simplifiée et non invasive.

Le vainqueur se verra attribuer un prix de 50'000 francs, les quatre autres finalistes seront récompensés par des prix à hauteur de 10'000 francs chacun. Une enveloppe additionnelle de 10'000 francs sera décernée par le public en salle, via un vote électronique, à son projet favori. Le total représente donc 100'000 francs, montant attribué par les 27 communes membres de Lausanne Région qui participent au concours.

Les cinq finalistes

Les vidéos de présentation des cinq finalistes du Prix PERL 2019 sont visibles sur le site www.prixentreprendre.ch

Involi

Direction

Mélanie Guittet (cofondatrice, business dev.), Cristina Mihalachioiu (cofondatrice, legal), Manu Lubrano (cofondateur, CEO).



Siège

Renens.



Fondation

2017.



Activité

Involi permet l’intégration sûre des drones dans le trafic aérien afin d’éviter les collisions avec les avions ou les hélicoptères, ouvrant la voie à de nouvelles applications comme les livraisons par drones. Son système fournit aux drones des données uniques de trafic aérien, en temps réel, recueillies au moyen d’un réseau dense de senseurs de détection déployés au sol sur l’infrastructure existante. Rien n’est ajouté sur le drone. Actuellement, le système breveté est déployé en Suisse en partenariat avec Swisscom et couvre déjà un quart du pays.



Innovation

Le système inclut tant un système miniaturisé combinant différentes techniques de détection du trafic qu’une partie algorithmes et intelligence artificielle pour proposer des données à très haute valeur ajoutée et inaccessibles autrement.



Objectif 2019-2020

Achever la couverture totale de la Suisse en 2020. Extension à l’international.



Situation financière

Une levée de fonds de 2 millions de francs est en cours.



Astrocast

Direction

Fabien Jordan (CEO, fondateur, photo), Federico Belloni (CTO, fondateur).



Siège

Écublens.



Fondation

2014.



Activité

Les capteurs IoT (internet des objets) seront bientôt omniprésents et connectés par millions mais les réseaux cellulaires terrestres ne couvrent que 10% de la surface de la terre. Astrocast met en œuvre le premier réseau IoT global par satellites afin de couvrir les zones isolées du globe, en partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA), Airbus et Thuraya. Grâce à sa future infrastructure de 64 nanosatellites et ses terminaux terrestres miniaturisés, il offrira une couverture terrestre globale, bidirectionnelle et hautement sécurisée à ses clients afin de monitorer en temps quasi réel tout type de capteur où qu’il soit dans le monde. Astrocast exploite déjà deux satellites pour des tests pilotes.



Innovation

Le coût du système est nettement inférieur à ce que proposent les acteurs existants.



Objectif 2020

Lancement des cinq premiers satellites commerciaux et développement de l’infrastructure sol pour le lancement commercial en 2020.



Situation financière

Une levée de fonds de 25 millions de francs est en cours.



Aurora’s Grid

Direction

Dimitri Torregrossa (CEO, fondateur).



Siège

Écublens.



Fondation

2016.



Activité

Aurora’s Grid développe des logiciels de management d’énergie et de dimensionnement de batterie de stockage en lithium-ion. Ils permettent de réduire le coût d’investissement et d’optimiser l’utilisation des batteries couplée à une source d’énergie renouvelable, telle que les panneaux photovoltaïques (PVs), éoliennes, etc.



Innovation

Actuellement, le coût d’installation de batteries couplée à des PVs pour le stockage d’énergie n’est pas rentable à cause du prix élevé des batteries. Les logiciels incorporent des modèles de vieillissement électrochimique, des modèles de prédictions météo autonomes ainsi que de Machine Learning. Cela permet de choisir la batterie adéquate, d’augmenter la durée de vie des batteries jusqu’à 40% et ainsi réduire le coût d’investissement d’environ 30%.



Objectif 2019-2020

Finaliser la phase d’industrialisation, augmenter l’équipe jusqu’à 12-15 FTE.

Situation financière



Revenus prévus dès mi-2019. Aurora’s Grid se finance par ses projets sans recours à des investisseurs privés.



AELER Technologies

Direction

David Baur (cofondateur, CTO), Naïk Londono (cofondateur, CEO).



Siège

Écublens.



Fondation

2018.



Activité

AELER Technologies SA développe une solution pour le fret international afin de rendre «intelligent» le container intermodal. Sa technologie permet un suivi en temps réel du transport et une digitalisation des opérations. Les avantages: réduction des coûts, notamment du carburant pour le transport, amélioration de l’impact écologique et transparence totale.



Innovation

Correspondant aux dimensions standard, le modèle de container d’AELER est plus léger, résistant et isolant grâce à l’utilisation de matériaux composites. Leur utilisation permet d’encapsuler dans la structure même du container un réseau de capteurs afin de monitorer et prédire l’état du container (position, ouverture des portes, effractions) et sa cargaison (température, humidité, luminosité, etc.).



Objectif 2019-2020

La certification du container et de l’électronique ainsi que la production des premières unités préindustrialisées. Le produit sera commercialisé début 2020.



Situation financière

Une levée de fonds de 1,6 million de francs est prévue cette année.



Lumendo

Direction

Mark Bispinghoff (cofondateur, CTO), Andreas Schmocker (cofondateur, CEO).



Siège

Renens.



Fondation

2018.



Activité

Lumendo SA est un spin-off de l’EPFL et de l’ETHZ implantée à Renens. Elle a développé une nouvelle technologie brevetée qui permet de construire des implants à l’intérieur du corps de manière biocompatible et contrôlable à l’aide d’un éclairage. Son objectif est de «changer fondamentalement» la manière dont les chirurgiens placent les implants sur des marchés tels que l’orthopédie, les domaines neurovasculaire ou dentaire… Le premier marché abordé par la start-up est celui de l’endodontie: les produits de remplissage pour les canaux radiculaires dans la dent.



Innovation

La technologie de Lumendo permet de solidifier des implants en utilisant la lumière d’une manière non invasive à une profondeur qui s’étend jusqu’à 5 cm (les meilleurs produits actuels sur le marché vont de 2 à 5 mm).



Objectif 2022-2023

Premier produit prêt à la vente avec marquage CE européen.



Situation financière

Une levée de fonds entre 3 et 5 millions de francs est prévue à la fin de l’année 2019, début 2020.

