Inspiré de l’origami, Foldaway brille à Las Vegas avec ses minirobots

Flanqué sur le capot d’une Mercedes-Benz futuriste, le système interactif inspiré de l’origami, actionné par une série de minirobots, a fait fureur au dernier salon CES de Las Vegas au début de l’année. Foldaway, la jeune société issue de l’EPFL qui l’a créé, n’a pas manqué son rendez-vous dans le temple très couru des nouvelles technologies. Mais derrière cette spectaculaire mise en scène, elle compte déjà une clientèle pour cette technologie dérivée de ses joysticks haptiques pliables servant de capteur de sensibilité et de retour de force. Les applications possibles vont au-delà des jeux vidéo ou de la publicité.

Le véhicule high-tech présenté à Las Vegas rappelle le film «Avatar» dans l’interaction entre l’homme et la technologie. Les volets installés sur la carrosserie, actionnés par de multiples petits robots, étaient mis en mouvement par la volonté du conducteur commandant diverses actions tels l’accélération, le freinage ou un clignotement. Marco Salerno et Stefano Mintchev, qui ont fondé Foldaway Haptics en 2019, sont parvenus à convaincre les responsables design du constructeur allemand avec leur système original développé dans le cadre de leurs recherches au Laboratoire de robotique reconfigurable de l’EPFL. Très léger, l’ensemble se plie et se déplie simplement et rapidement pour prendre de multiples formes, d’une position plate à une forme 3D très modulable.

Option pour les panneaux publicitaires

Selon Marco Salerno, cette innovation, adaptable à divers supports, devrait intéresser les concepteurs de panneaux publicitaires car elle permet de créer de multiples effets visuels et des installations en mouvement pouvant attirer l’attention sur une marque ou un produit. Chez Mercedes-Benz, divers départements sont intéressés à réaliser d’autres projets avec Foldaway, indique le jeune entrepreneur.

La start-up du Parc de l’innovation de l’EPFL, qui compte comme troisième cofondatrice la directrice du Laboratoire de robotique, Jamie Paik, a renoncé l’an dernier à lever un fonds après les contrats qu’elle a décrochés dans ce créneau publicitaire. Marco Salerno n’en est toutefois pas encore à évoquer des engagements de collaborateurs, indiquant que cela dépendra des nouveaux projets et de l’intérêt de sociétés spécialisées pour son joystick miniature tactile pliable qui est à la base de sa technologie. Celle-ci donne le sens du toucher notamment à des manettes de réalité virtuelle destinées aux jeux.