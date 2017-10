Jim Cramer, le gourou vedette de Wall Street

Au moment où, de New York à Wall Street en passant par Tokyo, les courbes boursières enchaînent les records, le mois d’octobre reste un mois très tendu au sein des principaux poumons financiers de la planète. Abritant les crashs les plus violents de l’histoire contemporaine, cette période reste source d’inquiétudes (lire ci-contre). «Ce calme apparent, marqué par une volatilité des marchés actions historiquement basse, cache un scepticisme croissant de la part des investisseurs», suspecte dans une note Christophe Donay, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management.

Dans une telle configuration, les paroles des gourous de la finance sont plus puissantes que jamais, à l’exemple du succès incontestable de Jim Cramer et de son émission quotidienne: Mad Money, ou «L’argent fou» en français. Pour Thomas Veillet, trader et fondateur du site Investir.ch, son influence serait effectivement très forte lorsque les places boursières perdent tout «sens de la réalité»: «Jim Cramer est une vraie figure des marchés. Bénéficiant d’un excellent réseau professionnel, il est devenu une personnalité qui compte à Wall Street», confirme l’investisseur romand.

«Cramer est une vraie figure des marchés»

Avant d’avoir percé dans l’univers impitoyable de la finance, l’Américain, né le 10 février 1955 à Wyndmoor, débute par une carrière de journaliste en Flo ride où il couvre plusieurs affaires criminelles. Mais trouvant qu’il gagnait trop mal sa vie, Jim Cramer part à Harvard pour étudier le droit. Ses premières amours avec le monde boursier naissent durant cette période. Après un court passage au sein d’une étude, il répond à l’appel de Wall Street et pénètre de plain-pied sur les marchés au service de Goldman Sachs d’abord, puis de sa propre compagnie qu’il fonde en 1987 avec son épouse de l’époque, Karen Cramer. Hasard de calendrier, il démarre son fonds juste avant le pire lundi de l’histoire boursière (le 19 octobre 1987). «J’avais réussi à liquider mes positions pour n’avoir plus que des liquidités. Cette situation m’a permis de convaincre des investisseurs au moment où je cherchais à récolter des fonds.» Trente ans après, le gourou de la finance à Wall Street se remémorait sur CNBC cette période de chaos total pour les places financières du monde entier.

Depuis plus de quinze ans, après avoir quitté son fonds spéculatif en 2000, Jim Cramer a fini par renouer avec le journalisme en démarrant son émission Mad Money sur CNBC. En douze ans, elle est ainsi devenue l’un des shows financiers les plus populaires de la chaîne américaine. Chaque jour, ils sont effectivement des dizaines de milliers à regarder ce roi du show-biz financier faire ses prédictions en live ou sur le site TheStreet.com, qu’il a cofondé en 1996 avec l’éditeur américain Martin Peretz. Cela va du «retour aux bénéfices d’un IBM délesté de l’influence de Warren Buffett» à «Walmart comme alternative abordable en comparaison d’Amazon» en passant par «GoPro et Fitbit, dont les mauvais jours seraient derrière». En gros, la star de Wall Street a un avis sur tout. «Si sa force est d’avoir toujours des recommandations très tranchées, je regrette le manque de suivi sur du plus long terme», explique Thomas Veillet.

Des prédictions souvent erronées

Certaines recherches universitaires ont d’ailleurs mis un bémol aux prédictions du gourou de Wall Street, dont la fortune est estimée autour des 100 millions de dollars. Des chercheurs américains ont en effet démontré que les performances de son fonds de bienfaisance Action Alerts Plus étaient moins bonnes que celles du S&P 500, soit en ligne avec la majorité des gestionnaires de fonds à Wall Street.

Le gourou est d’ailleurs le premier à reconnaître avoir perdu des montants énormes d’argent sur différents marchés, mais estime que c’est ce qui l’a rendu meilleur dans son travail. «Jim Cramer n’est qu’une pièce du vaste rouage qu’est la finance. Pour en comprendre le fonctionnement, il est nécessaire de les cumuler en allant chercher d’autres informations et d’autres avis», estime Thomas Veillet. Le trader romand reconnaît d’ailleurs que le style assez agressif de Jim Cramer a fini par le lasser et qu’il préfère se laisser influencer par d’autres, dont un certain Warren Buffett, surnommé pour sa part l’Oracle d’Omaha.

Au vu de la situation actuelle sur les marchés, la parole du milliardaire américain semble actuellement la plus sage. «Achetez seulement des titres que vous serez parfaitement heureux de posséder si le marché s’effondre pendant dix ans».

La croissance mondiale s’accélère

Entreprises en très bonne santé, reprise marquée de la consommation, politiques fiscales assouplies (ou en phase de l’être comme aux Etats-Unis), tous les signaux économiques sont désormais passés au vert et contribuent à une accélération mondiale de la croissance. «Cette dernière s’avère même synchronisée à l’ensemble des grandes puissances économiques, ce qui n’était plus arrivé depuis une décennie, au moment où débutait la pire crise économique de notre histoire», explique Stéphane Garelli, professeur d’économie à l’UNIL et à l’IMD.

Cette tendance s’est logiquement répercutée sur les principaux indices boursiers. Durant toute l’année, les records à la hausse se sont enchaînés et rien ne semble plus pouvoir endiguer cette tendance. Si ce n’est peut-être certains risques géopolitiques en provenance d’Asie ou des Etats-Unis. «L’administration Trump continue d’inquiéter par son caractère dysfonctionnel et imprévisible», confirmait dans une note Cesar Perez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management.

Pour les mois à venir, d’autres s’inquiètent plutôt du comportement des banques centrales, en particulier de celui de la BCE. Michel Juvet, analyste financier et associé de la banque privée Bordier & Cie, estime qu’il sera déterminant en 2018. «Pour le moment, personne ne sait vraiment quel sera l’impact concret d’une politique monétaire moins expansive sur les marchés, car jusqu’ici les banques centrales n’avaient jamais créé autant d’argent.» Selon le banquier genevois, l’hypothèse est qu’un retour de balancier renforcerait une inflation (déjà de retour dans certains pays). En cas de hausse incontrôlée, cette dernière pourrait donc remettre sous pression les marchés et rappeler aux économistes une célèbre maxime de Karl Otto Pöhl. En 1980, le président de la Deutsche Bundesbank estimait en effet que «l’inflation était comme le dentifrice: une fois sorti du tube, il est difficile de l’y remettre. Mieux vaut donc ne pas appuyer trop fort sur le tube…» (24 heures)