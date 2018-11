L’affineur et grossiste Huguenin Fromages mise sur ses marques

«Notre cheval de bataille, c’est de créer nos marques pour avoir nos spécificités sur ce marché.» Antoine Castella, directeur d’Huguenin Fromages, à Villeneuve, est serein malgré la douceur persistante de la météo qui freine les ventes, particulièrement des fromages à raclette ou des préparations de fondue. «Le marché se porte relativement bien, observe-t-il, car il y a une tendance à bien consommer, à chercher des produits de qualité.»

H. Huguenin SA, qui fête cette année ses 60 ans, compte une dizaine de marques dans les pâtes dures à mi-dures telles que la gamme Combe de fromage à raclette, comprenant un bio et un au goût légèrement fumé; Le Bémontois, un peu fruité, piquant avec un goût de noisette, à servir en dessert; les pâtes destinées à la fondue ou aux croûtes au fromage, ou encore le Lefortin, à manger en raclette ou en dessert, qui atteint sa maturité après six semaines dans le Fort de la Tine, près de Rossinière. Dans cette ancienne fortification transformée en cave, où mûrissent 8000 à 10'000 pièces et qui appartient à l’entreprise de Villeneuve depuis 2007, la température est de moins de 10 degrés et le taux d’humidité approche 95%. Parfait aussi pour les vieux gruyères.

Ainsi, deux tiers de la production d’Huguenin Fromages sont des produits affinés – raison pour laquelle «nous nous appelons des maîtres affineurs», remarque Antoine Castella – et un tiers des produits de fabrication à façon, tels les mélanges de fondue. Pour ce type de produit, pas de moitié-moitié, mais trois tiers: vacherins, gruyères et raclettes! L’entreprise, dont le chiffre d’affaires est de 16 millions de francs, traite 1500 tonnes de fromage par an. Elle emploie 22 collaborateurs. Ses clients sont pour moitié des crémeries, boutiques de fromages et laiteries, 30% sont des distributeurs et grossistes et 20% sont destinés à l’exportation en Europe et dans le monde entier, jusqu’au Japon.

Comme grossiste, H. Huguenin SA fait aussi de l’importation. Sa palette compte ainsi des centaines de produits provenant de France, d’Italie ainsi que des trois régions linguistiques de Suisse. La PME a des stocks importants, indique le directeur, ce qui est toujours un souci en raison du risque financier.

Arrivé dans cette entreprise en 2016, Antoine Castella s’est associé à ses deux compères, Jean-Baptiste Grand, directeur commercial, et Michel Genoud, directeur administratif. La principale ambition de l’entreprise est de croître, mais de façon naturelle, explique Jean-Baptiste Grand. «Nous visons surtout la qualité des produits dans ce que nous faisons pour rester concurrentiel.» (24 heures)