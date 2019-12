L’économie vaudoise reste de marbre face aux rafales

Au fil des semaines, l’économie mondiale est passée cette année par tous les états d’âme. Au gré des sautes d’humeur d’un certain Donald Trump pour une bonne part. Les entrepreneurs vaudois en savent quelque chose, tout au moins ceux qui subissent les répercussions de la guerre commerciale menée par les États-Unis ou les crises dans de nombreux pays. Mais grâce à un marché intérieur qui continue dans l’élan de ces dernières années, globalement, la marche des affaires reste positive dans le canton. Certaines branches ont même retrouvé un visage plus souriant à l’image de l’hôtellerie-restauration et le commerce de détail.

C’est le constat qui ressort des dernières données récoltées par la Commission Conjoncture vaudoise qui regroupe la CVCI, la BCV, le Service de la promotion de l’économie, Statistique Vaud et les organisations faîtières. Bien que sensiblement ralentie, la croissance économique reste solide en 2019 et en 2020. Le CREA prévoit une progression annuelle du PIB de 1,4% cette année et 1,5% l’an prochain. Faute d’événement majeur, pas de récession en vue! Les exportations, pénalisées par un franc qui s’est renforcé, ont bien enregistré une forte chute au second trimestre, mais cela ne touche que la chimie en raison d’un probable report d’enregistrement. Si non, les trois premiers trimestres restent positifs pour les autres branches. Cela n’empêche pas les industriels de la métallurgie, et surtout des machines et moyens de transport d’estimer que la «situation s’est nettement détériorée» .

La construction tourne toujours à un régime élevé. Mais les bonnes nouvelles proviennent principalement de l’hôtellerie-restauration qui a passé un très bel été grâce à la Fête des Vignerons et qui se réjouit des grands événements sportifs de 2020: JOJ, championnat du monde de hockey ou du cyclisme sur route. Quant au commerce de détail, petites et grandes entreprises ont commencé à trouver la parade face aux achats via internet, ils estiment que la situation des affaires est peu ou prou positive.