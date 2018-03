L’infirmière-entrepreneure qui croit en l’avenir de la télémédecine

«On devient entrepreneur parce que l’on a envie de changer la société.» Par cette formule de Maddalena Di Meo, on comprend qu’elle n’est pas devenue cheffe d’entreprise dans la suite logique d’un parcours tout tracé. Cette infirmière de formation a compris que ce statut représentait la meilleure voie pour mettre en application ses idées novatrices dans le monde médical.

C’est sans doute cette même réflexion qui a conduit les deux médecins fondateurs de l’école de premiers secours Firstmed à lui confier la direction de leur société – du jour au lendemain, en été 2011, elle passe de la fonction d’infirmière à celle de directrice – avant de l’élever au rang d’administratrice trois ans après en lui cédant la majorité du capital. Ne manquant ni de force de conviction ni de caractère, Maddalena Di Meo avait obtenu un diplôme en cours d’emploi (DAS) en Business Development & Entrepreneurship à la haute école HEC à Genève.

Plus de Scholl aux pieds!

Saluant leur initiative non dénuée de risques, car elle n’avait jamais tenu de poste de direction, elle se retrouve dans l’habit de cheffe d’entreprise sans jamais l’avoir imaginé: «Vous vous retrouvez toute seule dans un bureau à devoir vous occuper de tout, de la gestion comptable aux RH, dit-elle en souriant. Vous cherchez votre équipe, mais il n’y plus d’infirmière, plus de Scholl aux pieds ni le chignon qui va avec!» Elle a troqué la blouse contre la robe tailleur.

Née dans une famille d’origine italienne qui a vécu les affres des travailleurs émigrés, Maddalena Di Meo a grandi à Vevey. Une fois au gymnase, elle interrompt son parcours scolaire pour entrer dans la vie professionnelle et exercer la profession – si ce n’est la mission – d’infirmière. Elle brûle d’apporter sa contribution dans ce monde de la santé de plus en plus pesant et qui ploie sous la demande des patients, entre causes bénignes et soins de la plus grande urgence. Dans ce cadre, l’éducation aux premiers secours est de son avis primordiale, à tous les âges: «Les premiers gestes qui sauvent ne sont pas anodins. Lors d’un arrêt cardio-respiratoire, en dehors d’une zone d’hospitalisation, le taux de survie est de 5-7% en Suisse. Nous sommes de mauvais élèves. Les deux raisons principales sont: la méconnaissance du numéro d’urgence à composer et des gestes de premiers secours à pratiquer.»

Les cours Firstmed doivent permettre de traverser de telles situations. L’entreprise compte quelque 80 formateurs professionnels, des étudiants en phase avancée de leurs études de médecine, des médecins et des infirmiers, occupés à temps partiel. Les cours sont délivrés sur une quarantaine de sites dans toute la Suisse romande. En 15 ans, plus de 80 000 personnes ont ainsi été formées, 13 000 rien que l’an dernier. Beaucoup sont des jeunes dans le cadre des cours obligatoires pour l’obtention du permis de conduire, mais il y a également de nombreux secouristes d’entreprise.

Henri Dès à la rescousse

Désirant mettre en pratique ses idées nouvelles, la directrice de la société installée à la rue de Bourg à Lausanne a lancé il y a trois ans des cours de premiers secours à domicile du nom de Mumware. Ils sont destinés aux jeunes parents et à leurs proches appelés à s’occuper d’enfants âgés de 0 à 12 ans. Ils y apprennent les gestes qui sauvent dans diverses situations, par exemple le bébé qui avale un objet.

Maddalena Di Meo a lancé aussi des outils de formation originaux – qu’elle qualifie d’«old school» –, notamment un livre-CD pédagogique intitulé Il faut sauver Grand-Maman. Il met en tête des enfants le numéro d’appel d’urgence 144 à travers une chanson. Pour cela, elle n’a pas hésité à faire appel à Henri Dès, qui s’est prêté au jeu. Une initiative qui a si bien marché que l’administratrice de Firstmed est allée jusqu’à Bruxelles, au siège de l’Union européenne, qui lui a commandé une réplique de la version suisse. Elle vante le numéro de secours 112 en vigueur en Europe.

À relever que les deux médecins fondateurs de Firstmed, Frédéric Lador et Roch Ogier, avaient déjà fait appel à Mix & Remix pour une édition de leur Manuel indispensable des gestes qui sauvent.

Applis et nouvelle start-up

De plus en plus à l’aise dans sa peau de dirigeante, celle qui leur a succédé ne s’est pas arrêtée là. Elle a réfléchi à comment faire évoluer la médecine avec son temps au moyen des nouvelles technologies. «Sans remplacer l’aspect humain, relève-t-elle, il faut amener une vision digitale à la médecine.»

Elle a donc développé deux applications innovantes dans le domaine médical: l’une est un assistant vocal pour smartphone qui, en cas d’accident, met en communication l’utilisateur par visiophonie avec une centrale de secours. Celle-ci va lui fournir des indications pour pratiquer les gestes corrects. L’autre est une appli d’urgence pédiatrique, de type télémédecine, avec une consultation en ligne pour aider les parents. Aujourd’hui, cette phase d’élaboration des applications-prototypes a évolué, en concertation avec des partenaires. Elle ne veut rien dévoiler même si les solutions en gestation restent identiques. Elle compte créer cette année encore une start-up, Mad4Care, qui démarrera ses activités autour d’une petite équipe. Mais si elle rencontre le succès espéré, son avenir peut être international, assure-t-elle.

Pendant ce temps, elle n’oublie pas Firstmed. La prochaine étape, au second semestre 2018, est le lancement d’un cours de premiers secours en français à Zurich et, pourquoi pas, dans le futur, en allemand. L’ambition est toujours la même: «Avec un langage tout public, démocratiser les gestes qui sauvent.»

Avec son parcours atypique, l’infirmière-entrepreneure n’a pas décroché le Prix Femme Entrepreneure de l’année 2016 pour des prunes! Mais elle ne se laisse pas griser par le succès dans les médias: «Le vrai succès, remarque-t-elle, c’est quand, après un échec, vous avez un genou à terre et que vous êtes prête à recommencer.» (24 heures)