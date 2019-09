L’innovation vaudoise, analyse d’un écosystème rare

1500: c’est le nombre de demandes vaudoises de brevets auprès de l’Office européen des brevets par million d’habitants en 2018. Un record à l’échelle planétaire. Septième: tel est le rang du canton de Vaud dans le classement mondial des meilleurs chercheurs, si on considérait le canton comme un pays. Ces classements, parmi beaucoup d’autres données, sont tirés de l’étude «Vaud innove», réalisée conjointement par une équipe d’experts et d’économistes de l’Observatoire de l’économie vaudoise de la BCV, de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et d’Innovaud. Dévoilée jeudi, celle-ci sera présentée en sept épisodes hebdomadaires – chaque jeudi – sur le site vaudinnove.ch.

L’étude dissèque les multiples visages de cet écosystème de l’innovation vaudoise. On y découvre les acteurs clés de l’émergence de cette nouvelle économie, le rôle prépondérant du monde académique et de la recherche dans le canton de Vaud, les outils mis en place par l’État dans cette dynamique ou encore l’attrait des projets vaudois pour les investisseurs, que seul Zurich semble pouvoir concurrencer dans notre pays.

Pour ces experts, la force d’innovation du canton, qui repose avant tout sur la recherche et le développement, ne fait pas de doute. Elle «atteint des proportions hors norme après une période de forte croissance». Toutefois, derrière ce tableau flatteur, il reste, selon eux, des pistes à explorer pour continuer à traduire cette capacité d’innovation dans l’économie réelle par le biais de start-up qui grandissent en termes d’affaires et d’emplois dans la région.

Beaucoup a déjà été entrepris ces dernières années afin de dynamiser la recherche, le transfert des technologies hors des laboratoires et favoriser la création et le soutien aux entreprises novatrices. Il reste que tout n’est pas simple pour les entrepreneurs de cet écosystème, dont on apprend qu’ils sont âgés en moyenne de 39 ans – 15% ont moins de 30 ans! En regard d’autres régions à l’avant-garde dans le monde, les conditions-cadres ne sont pas en tous points favorables. La Suisse figure seulement en 17e position dans le classement des meilleurs chercheurs. Tandis que la question du financement – au-delà des premières phases de recherche et de création d’entreprises – ne manque pas d’interroger: ces quatre dernières années, les Vaudois, en tant qu’investisseurs principaux dans les projets nés dans ce canton, n’ont représenté que 1% du montant global de 1,4 milliard de francs injecté dans cette économie!