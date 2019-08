La Suisse en première ligne de la réunification de Philip Morris

L’industrie du tabac se prépare à sa plus grande manœuvre des dix dernières années et elle concerne directement la Suisse. Rendus publics mardi, les pourparlers en vue d’une réunification de Philip Morris International et de son homologue américain Altria décideront de l’avenir de la présence helvétique du premier, qui emploie plus de 3000 personnes dans son siège lausannois ainsi qu’à Neuchâtel.

Séparés il y a onze ans, les deux groupes vendent les mêmes marques – comme les emblématiques Marlboro – l’un à l’étranger comme son nom l’indique, l’autre aux États-Unis. Confirmant les discussions dans un communiqué, le groupe Philip Morris n’a fait aucun autre commentaire depuis.

Mercredi les autorités locales restaient dans l’expectative. Il est encore trop tôt pour imaginer quoique ce soit, indiquent en substance les exécutifs en charge de l’économie des villes de Lausanne et Neuchâtel. «Attentifs» aux discussions en cours, ils n’ont pas encore demandé d’entretien à ce sujet avec Philip Morris. Le syndicat Unia doit avoir un contact avec la direction de la fabrique de cigarettes de Neuchâtel «ces prochains jours».

Discrets avantages fiscaux

À en croire les spécialistes consultés hier, sur le front des impôts, maintenir le siège de ses activités à l’internationale en Suisse - où seront imposés la majorité des bénéfices - resterait avantageux pour le géant américain du tabac réunifié. En dépit des allégements offerts par l’administration Trump… et en dépit de l’abandon forcé par la Suisse d’une partie des largesses longtemps octroyées aux multinationales. «Et même des 20 à 25% demandés par les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Irlande», rappelle Thierry Boitelle, associé au sein du cabinet Bonnard Lawson à Genève. «En réalité cette refonte fiscale n'est pas si mauvaise pour les sociétés américaines, les nouveaux taux fixés en Suisse restant juste au-dessus du seuil de 13,125% qui, aux Etats-Unis, déclenche une surtaxation de leurs profits», ajoute le fiscaliste.

«Le statut de Philip Morris en Suisse lui permettait très probablement de ne pas voir ses bénéfices taxés à plus de 5-6%»

Les nouveaux taux d’imposition de base auxquels sont soumis les bénéfices des entreprises – par exemple les 13,8% retenus par le canton de Vaud où est installé Philip Morris International – restent en effet loin des 21% en vigueur depuis deux ans aux États-Unis. Et si les impôts que paie le cigarettier demeurent confidentiels, le «statut spécial» vraissemblablement octroyé à cette multinationale stratégique «lui permettait très probablement de ne pas voir ses bénéfices taxés à plus de 5-6%», estime Philippe Monnier, administrateur de sociétés internationales.

Selon ce dernier, la grande remise à plat de la taxation des entreprises ne contraindra pas Philip Morris à subir un quasi-triplement de son taux d’imposition vaudois à 13,8%. «Une série de déductions - notamment liées à leurs activités de recherche et à leurs brevets devraient permettre de le limiter ce taux à 10%» relativise l’ancien responsable de la promotion économique en Suisse occidentale. Ce dernier met en outre en avant un aspect méconnu de la nouvelle loi sur la fiscalité: apparaissant sous le jargon de «réévaluation des réserves latentes» ou «step-up», cette clause pourrait assurer durant encore cinq ans aux multinationales comme Philip Morris des conditions fiscales proches de celles, ultra-avantageuses, dont elles profitaient jusque-là.

Il n’y a pas que les impôts…

Maintenir le siège international d’un hypothétique ensemble Altria-Philip Morris en Suisse est une chose. Mais son importance restera-t-elle la même, alors que l’administration Trump incite désormais les grands groupes américains à rapatrier leurs profits réalisés à l’étranger – sans les imposer jusqu'à 40% comme c'était le cas par le passé? «Bien sûr, cela ne les conduit plus à garder d’énormes quantités de cash dans leurs filiales à l’étranger et ils évalueront le rôle d’un siège régional installé en Suisse à l’aune de l’activité réelle que représente le marché européen qui l’entoure», admet Thierry Boitelle.

Pourtant, le fiscaliste genevois ne voit guère une réunification du géant cigarettier remettre en cause cette présence helvétique en Suisse. «Il y a bien d’autres facteurs en jeu que les impôts», souffle ce dernier, évoquant le souci du cigarettier d’éviter des procédures judiciaires aux États-Unis se réglant à coups de milliards. Ou le resserrement de la réglementation sur le tabac, ce qui explique sa présence hors de l’Union européenne.