La banque Valiant mise sur le téléconseil pour séduire les Vaudois

Lorsque vous franchissez le seuil de la nouvelle succursale de la banque Valiant, ouverte dès ce lundi à Nyon, vous êtes accueilli par un «téléconseiller» qui apparaît sur écran mais se trouve à Bienne. Si vous désirez faire une simple opération à l’automate, en libre service, il vous laisse vous débrouiller.

Mais si vous avez besoin d’un service bancaire plus important, il vous informe et vous conseille brièvement par vidéo et, selon vos besoins, vous guide vers l’un des trois conseillers «du terroir» de la succursale, vous priant peut-être de patienter un peu.

Nous travaillons à l’ancienne mais avec des moyens modernes

Cette approche du client par vidéo représente une partie des prestations fournies par la banque régionale bernoise, qui a décidé de s’étendre dans les agglomérations du bassin lémanique marquées par un important développement économique.

Avec cette implantation à Nyon, non loin de la gare, elle a ainsi ouvert dans le canton trois succursales du même type en quatorze mois, après Morges en automne 2017 et Vevey en novembre dernier. Banque de détail classique, elle s’adresse aux clients privés et PME. «Nous avons un modèle et une organisation simples, des solutions de banque simples, explique Markus Gygax, CEO de Valiant. Nous travaillons à l’ancienne mais avec des moyens modernes.»

Dans le canton depuis 2010

Les nouvelles technologies et la standardisation de l’aménagement – «pas de guichet, pas de marbre, pas de porte de sécurité» – lui permettent d’offrir les services traditionnels avec un investissement limité: 600'000 francs par succursale. Les conseillers se déplacent à domicile – sur rendez-vous en ligne –, tandis que dans les succursales un équipement d’imprimantes ou de scanners permet d’établir des documents, voire de consulter un spécialiste en visioconférence. Les horaires sont étendus (8 h 30-18 h 30).

La banque régionale basée à Berne compte 91 succursales, 1000 collaborateurs, pour un total de bilan de 27 milliards de francs. Elle s’attaque au marché romand depuis 2007, avec une première implantation vaudoise à Yverdon en 2010. Depuis plus de trois ans, elle dispose d’une cellule PME au WTC à Lausanne.

Nous allons trouver un marché: même 1%, c’est déjà bon!

Pourquoi Valiant chasse sur des terres très fréquentées par la banque cantonale, les caisses d’épargne et les Raiffeisen qui se targuent aussi d’un ancrage local? «Nous ne les attaquons pas, nous restons petits, mais nous avons une carte à jouer, estime Markus Gygax. Nous sommes plus agiles et nous offrons une offre différente. Avec notre approche, nous allons trouver un marché: même 1%, c’est déjà bon!» (24 heures)