La faillite de Thomas Cook frappe un million de clients

L’impensable est arrivé. L’inventeur des voyages organisés, Thomas Cook, s’est mis en faillite lundi matin, après cent septante-huit ans d’histoire. Le dernier vol du voyagiste Orlando-Manchester a atterri à 9h52 (heure suisse), avec des passagers et surtout un personnel volant en larmes. Le communiqué du Département britannique des transports, diffusé sur le compte Twitter de Thomas Cook, est aussi sec que la nouvelle est brutale: «Thomas Cook Group cesse ses activités avec effet immédiat. Toutes les réservations, y compris pour les vols et les vacances, sont annulées.»

