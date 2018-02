La fibre optique de L.E.S.S. ouvre une nouvelle ère dans l’éclairage

L.E.S.S. Ce sont quatre lettres qui devraient briller pleins feux dans la nouvelle économie high-tech de la région lémanique. La jeune entreprise née en 2012, qui a déménagé l’été dernier du Parc de l’innovation de l’EPFL à Renens pour grandir, est dans les phares des constructeurs de voitures pour sa technologie révolutionnaire dans les éclairages. Multipliant les prix, et déjà rentable grâce à ses produits dans la microscopie et l’inspection pour l’industrie de haute précision – comme l’horlogerie –, ses partenariats dans le secteur automobile devraient la conduire à produire des équipements de phares en très grande série et à créer des centaines d’emplois.

Un certain Edison

Selon les fondateurs de L.E.S.S. (Light Efficient Systems), Yann Tissot et Simon Rivier, leur technologie ouvre une nouvelle ère dans l’éclairage technique, la quatrième depuis la démonstration de l’ampoule électrique, en 1879, par l’un de ses inventeurs, un certain Thomas Edison. Les années 1910 ont vu naître le tube néon et les années 90 la LED. La décennie actuelle est celle d’une nouvelle alternative: la fibre optique nanoactive.

Cette technologie, qui crée une lumière de grande intensité et très uniforme, encore plus économique en énergie que les LED, permet de remplacer ces derniers par une seule fibre nanoactive. Le système fonctionne par pulsations envoyées par un petit laser à travers la fibre optique, dont le diamètre est égal à celui d’un cheveu humain, générant une lumière grâce à de minuscules antennes disposée sur une partie de la fibre. C’est tout différent d’une lumière de laser dont le signal est guidé par la fibre.

Détenteur d’un doctorat en photonique de l’EPFL, Yann Tissot – directeur de L.E.S.S. et à l’origine de cette invention – a travaillé plusieurs années dans les télécoms. Revenu sur le campus lausannois grâce à une bourse à l’innovation pour ses recherches, il a eu l’idée d’adapter à l’éclairage les techniques d’amplification des signaux. Son compère, Simon Rivier, chef scientifique, a obtenu son doctorat en optique à Berlin et s’est spécialisé dans la luminescence des matériaux, les OLED et, à l’EPFL, dans la fabrication des nanostructures.

Le nouveau système d’éclairage est protégé par une multitude de brevets. «Une des clés de cette forme de lumière, relève Yann Tissot, c’est qu’on peut la contrôler dans sa couleur, son uniformité et sa directionnalité à l’échelle du nanomètre (un millième de micron).» Pour obtenir de telles propriétés, la fibre optique contient beaucoup de technologie. C’est actuellement, dit-il, la seule technologie fibrée qui remplit les spécifications de l’industrie automobile.

Des voitures de sport aux véhicules autonomes

L.E.S.S. a acquis une clientèle de six constructeurs automobiles traditionnels et de voitures sans pilote du futur, dont quatre européens, pour le développement commun de phares d’un nouveau type. L’entrepreneur ne peut les nommer par obligation de confidentialité, mais au Salon de l’auto 2017 à Genève, la société Mercedes-AMG s’est présentée comme pionnière de la technologie de la fibre nanoactive en dévoilant son modèle sportif GT Concept.

«On peut créer un design inédit pour tous les types de phares et d’éclairages de véhicules, notamment les feux de signalisation des voitures autonomes, indique le directeur de la société qui ambitionne de remplacer à terme la technologie LED. Nous sommes actuellement un peu plus chers et nous nous positionnons sur le haut de gamme, mais, en comparaison, on arrive à gagner 30% d’efficacité énergétique et la moitié du poids, ce qui est un critère extrêmement important pour un phare de voiture de sport ou de voiture électrique qui peut peser jusqu’à 10 kg.»

Intégrée dans les plans de développement de futurs modèles, dont les premiers devraient sortir dans les 5 ans à venir, la société de Renens est très bien positionnée sur ce marché. Elle dit avoir passé la majorité des qualifications et elle est avancée dans la mise au point des processus de fabrication en volume de cet équipement, qui sera en partie automatisée.

Dans son bâtiment de l’avenue Longemalle, elle a l’espace nécessaire – 1200 m2, qu’elle occupe pour moitié actuellement – afin de satisfaire les premières séries de production pilote. Pour cette étape, elle prépare une levée de fonds de moins d’une dizaine de millions de francs, mais pour la suite, et pour répondre à une demande qui se chiffrera à plusieurs millions d’unités par an – alors qu’elle fabrique aujourd’hui quelques milliers de pièces annuellement – elle aura des besoins en investissements beaucoup plus élevés.

Des centaines d’emplois

L’entreprise, qui a lancé ses premiers véritables produits en 2016 après une première levée de fonds de 3 millions en 2015, était déjà rentable l’an dernier. De plus, la société a annoncé récemment avoir conclu «un contrat de plusieurs millions» pour fournir à un groupe industriel international des produits d’éclairage d’inspection. Comptant aujourd’hui quinze employés – actifs principalement dans le développement en série de cette technologie – la société doit engager du monde pour répondre à sa forte croissance. Selon Yann Tissot, l’effectif devrait presque tripler d’ici à la fin de l’année.

L’entrepreneur ne cache toutefois pas des ambitions beaucoup plus grandes en regard de l’énorme marché qui se profile sur sa route. Il pense que son entreprise pourrait compter plus de 400 collaborateurs d’ici 5 ans, tout en précisant qu’un client du secteur automobile peut générer près de 500 millions de chiffre d’affaires pour ces composants. La question est de savoir dans quel pays ces postes de travail seront créés: ici dans la région, comme il le souhaiterait, ou dans un pays de tradition automobile? Les investisseurs potentiels détiennent sans doute les clés de ce moteur de l’emploi.

Il n’empêche que le premier créneau de L.E.S.S. est loin d’être tari. Dans ce segment de produits, on trouve des lumières de microscopie, des lampes d’inspection et de contrôle des pièces fabriquées dans l’industrie, ou des éclairages d’établis. La jeune société, qui a travaillé en collaboration avec des horlogers pour développer sa gamme, fournit entre autres l’industrie du disque et les branches médicale, botanique et forensique. Des domaines qui nécessitent des lumières précises, uniformes, sans réflexions parasites et sans couleurs trompeuses; ainsi qu’un dégagement de chaleur infime pour le travail à proximité de produits dangereux.

Mais un autre domaine est dans le viseur de la société: les solutions de rétroéclairage pour les écrans de tablettes, ordinateurs ou TV. Elles permettraient des gains énergétiques très recherchés et un éclairage plus fin, selon la PME. Mais cet immense marché est pour le moment sous haute tension. Et L.E.S.S., qui ne peut pas s’activer sur tous les fronts, garde un œil dessus dans une vision future… (24 heures)