La galaxie Acrotec met un pied dans le médical

Constitué depuis dix-huit ans à partir d’un atelier jurassien d’usinage de connecteurs électroniques, le conglomérat Acrotec a signé la semaine dernière sa première véritable incursion dans le secteur médical, en rachetant l’usine haut-savoyarde AFT Micromécanique. La cinquantaine d’employés de cette PME – qui réalise une dizaine de millions d’euros de ventes par an – fabrique des instruments et des implants dentaires, orthopédiques ou rachidiens en acier ou titane.

«Un de leurs atouts est leur enregistrement auprès de la Food and Drug Administration pour livrer aux États-Unis» souligne François Billig, fondateur d’Acrotec. Ce dernier note que dans la santé «le plus ardu reste d’obtenir des homologations, d’autant que les récents scandales (ndlr: liés à des implants et révélés il y a peu par votre journal) promettent des normes toujours plus complexes».

Réalisant la moitié de son activité avec l’horlogerie, cet entrepreneur d’origine alsacienne dit préparer le rachat d’autres PME dans un secteur médical «très atomisé, où 50 millions de ventes annuelles font déjà de vous un intervenant majeur». Sa fédération d’une quinzaine de PME rassemble plus de 800 employés et a réalisé en 2018 près de 200 millions de francs de ventes. Avec ce rachat, elle franchit un nouveau palier vers la barre des 300 millions, à partir de laquelle son fondateur estime pouvoir aller lever des fonds en Bourse. L’expansion d’Acrotec est actuellement soutenue par les financiers luxembourgeois de Castik Capital ainsi que par des emprunts contractés sur les marchés obligataires.

Comme dans le cas de la quinzaine de PME rachetées, le propriétaire de la société reprise obtient des parts au sein du groupe et continuera d’en assurer la direction. Le montant de l’opération n’est pas dévoilé. Interrogée sur une éventuelle restructuration, François Billig répond «qu’il n’en a été question à aucun moment» et juge l’usine de Fillinges «performante».

Si une telle opportunité s'était offerte en Suisse, nous l'aurions saisie

Cette nouvelle implantation haut-savoyarde, deux ans après le rachat de DJC, reflète-t-elle une volonté de délocaliser la fabrication d’autres pièces du groupe? «Ces deux PME offrent certes un filet de sécurité contre tout coup de chaud sur le franc suisse, mais la logique reste avant tout industrielle», répond le patron du conglomérat jurassien. Avant de confier que «si une telle opportunité dans le médical s’était offerte en Suisse, nous l’aurions saisie».

(24 heures)