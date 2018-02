La menuiserie Norba investit gros à Palézieux afin de grandir en Suisse

La menuiserie Norba, qui appartient au groupe familial alsacien Atrya (ex-Tryba), veut se développer en Suisse et maintenir son outil de production dans le canton de Vaud. Installée à Oron-la-Ville, où elle emploie près de 80 personnes, l’entreprise est en train de construire un nouveau site à Palézieux, qui sera opérationnel à la fin de l’année.

L’investissement se monte entre 20 et 30 millions de francs, indique Yannick Mousquès, directeur de Norba SA. «Notre outil de production est vieillissant, explique-t-il. La meilleure solution pour pérenniser notre activité en Suisse romande est d’investir. Nous tenons absolument à préserver les emplois dans le canton. Face à la concurrence qui délocalise et à l’érosion des marges, nous devons donc améliorer la productivité et être armés pour l’avenir.»

La société a acquis un terrain de 27 000 m2 à Palézieux, avec l’aide de la Commune d’Oron et du Canton. Elle y construit une usine de production de menuiseries intérieures de 4300 m2 où elle fabriquera des portes, des éléments coupe-feu, parois et armoires – comprenant également un nouveau centre de laquage – ainsi qu’un bâtiment administratif de 1600 m2. Une soixantaine de collaborateurs y déménageront cet automne.

Dans une seconde étape, un nouveau bâtiment de 5300 m2 sera érigé pour la fabrication des menuiseries extérieures. Il entrera en fonction fin 2019, début 2020 et abritera les activités de production de fenêtres PVC, parois PVC de couleur, PVC métal, bois et bois-métal, qui continuent dans l’intervalle à être fabriqués sur le site d’Oron-la-Ville.

L’entreprise, qui emploie encore une vingtaine d’employés à Genève, est active principalement sur le marché romand, mais compte se développer en Suisse alémanique. Avec un chiffre d’affaires de près de 30 millions de francs, la société – qui produit quelque 30 000 m2 de vitrage par an – se positionne elle-même comme numéro 2 du marché romand des menuiseries extérieures derrière Egokiefer, numéro 1 dans les portes avec plus de 20 000 unités par an. (24 heures)