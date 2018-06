Lancel passe en mains italiennes

Fondée à Paris en 1876, la maison Lancel est spécialisée dans la haute maroquinerie.

L'entreprise fait partie du groupe Richemont depuis 1997.

Le montant de l'opération n'est pas précisé dans le communiqué de presse. Cette cession vient confirmer les discussions entre les deux groupes, annoncées à la mi-mars.

La vente n'aura aucun impact sur le bilan, les liquidités ou les résultats du groupe de luxe genevois sur l'exercice en cours, qui prendra fin en mars 2019, a-t-il indiqué lundi.

Cette cession vient confirmer les discussions entre les deux groupes, annoncées mi-mars.

En guise de paiement, Richemont recevra une part des bénéfices réalisés par Lancel ces dix prochaines années, précise Piquadro dans un communiqué distinct. Le montant perçu est toutefois plafonné à 35 millions d'euros (40,4 millions de francs).

«Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie de rapprochement des marques d'accessoires initiée il y a environ un an avec l'achat de la marque florentine The Bridge, stratégie que nous comptons poursuivre en vue de générer de plus en plus de synergies», déclare Marco Palmieri, président et directeur général de Piquadro, cité dans le communiqué.

53 millions de CA

L'entreprise fait partie du groupe Richemont depuis 1997 et représentait, aux côtés d'Alfred Dunhill, les activités liées au cuir du groupe genevois.

Lors de l'exercice 2017/18, clos fin mars, Lancel a généré un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros, pour un résultat brut d'exploitation (Ebitda) négatif à hauteur de 23 millions.

Au moment de la conclusion du contrat, la société française disposait d'un flux de trésorerie de 41 millions d'euros et des fonds propres nets de 36 millions.

Cotée depuis 2007 à la Bourse de Milan, la marque italienne Piquadro vend des sacs, bagages et accessoires.

(ats/nxp)