Lapeyre envisage de quitter le marché suisse

Après trois décennies de présence en Suisse romande, le groupe Lapeyre pourrait décider la fermeture de ses trois enseignes. Les collaborateurs en ont été informés vendredi après-midi, et une procédure de consultation est ouverte jusqu’au 11 février.

«Si les plans de fermeture étaient confirmés après cette procédure, Lapeyre s’engage à soutenir tous les collaborateurs afin de faciliter leur retour rapide à l’emploi», assure Gonzague de Pirey, directeur général du groupe Lapeyre. «Nous proposerons à certains employés un reclassement dans le groupe Saint-Gobain (ndlr: propriétaire de Lapeyre depuis 1996), présent en Suisse, ou, pour les frontaliers, de travailler dans l’une des succursales françaises», ajoute Laurent Gafner, administrateur délégué de Lapeyre Suisse. Vingt-huit emplois sont concernés, dont vingt au siège de Saint-Légier-La Chiésaz, au-dessus de Vevey, et huit dans les magasins de Conthey (VS) et Yverdon-les-Bains.

Déficitaire

Spécialisé dans l’aménagement de la maison (cuisines, salles de bains, rangement, fenêtres, escaliers, portails, etc.), Lapeyre était «déficitaire depuis plusieurs exercices», déclare Gonzague de Pirey.

Le commerce en ligne n’a eu qu’une influence marginale sur la baisse des affaires, ajoute-t-il. «Lorsque vous achetez une cuisine, vous faites d’abord vos comparaisons sur internet, mais à un moment donné vous êtes obligés de passer par le magasin pour bénéficier de conseils.» Les employés, souvent fidèles depuis quinze ou vingt ans, conjuguent des qualités de vendeurs avec un savoir-faire technique et esthétique, «autant d’atouts qui ne s’acquièrent que sur le long terme», souligne Laurent Gafner.

Concurrence de Hornbach

Ikea ou les magasins d’ameublement comme Micasa (Migros), Pfister ou Livique (ex-Toptip, propriété de Coop) ne concurrencent Lapeyre que pour les agencements de cuisine et de salle de bain. Les portes, les fenêtres et les escaliers, qui constituaient à eux seuls 50% des ventes, ont souffert de l’arrivée de concurrents allemands, notamment Hornbach à Riddes (VS), Étoy, Villeneuve et Bienne (BE), et Bauhaus à Matran (FR), qui ont porté un rude coup au modèle d’affaires de la société française. «Nous avons régulièrement baissé ces dernières années en volume et en chiffre d’affaires», note Laurent Gafner.

Les habitudes des clients ont également changé, précise Gonzague de Pirey: «Nous avons constaté que les clients qui étaient à moins de 15 ou 20 minutes de nos enseignes sont restés fidèles, mais que l’effritement du chiffre d’affaires s’est surtout opéré sur les consommateurs domiciliés en dehors de ce cercle.» Et c’est précisément sur ces axes que s’est positionnée la concurrence.

Regagner du terrain en déployant un réseau de boutiques plus petites et réparties sur l’ensemble de la Suisse romande coûterait trop cher. Et sans garantie de succès. Le groupe s’était également implanté en Suisse alémanique, avec deux enseignes, de 1995 à 2003.

Fermeture envisagée dans les six prochains mois

Les magasins romands pourraient être définitivement fermés cet été. «D’abord les enseignes sans stocks, à Conthey et Yverdon, puis le siège central», détaille Laurent Gafner. Les garanties ainsi que le service après-vente seront quant à eux «pleinement assurés en Suisse par des services compétents».

Lapeyre, fondé en France en 1931, compte 130 points de vente dans l’Hexagone. Gonzague de Pirey note que le marché y est différent de celui de la Suisse: «Nous n’avons pas les mêmes concurrents, et la marque bénéficie d’un attachement de très longue date de la part de nos clients.» Le magasin principal et siège de Lapeyre Suisse, à Saint-Légier-La Chiésaz. (24 heures)