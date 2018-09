Le Lieu, pôle de la recherche dans la transition énergétique

Le cœur de la vallée de Joux bat au rythme de l’horlogerie. Mais il compte aussi un mode de propulsion méconnu: son pôle de recherche dans la transition énergétique établi au Lieu. La multinationale américaine Eaton, dont le siège européen est à Morges, a en effet reconverti son site à côté de la gare du village en un centre de R&D dans les technologies de gestion de l’énergie, plus particulièrement liées à l’optimisation de la production et de la consommation, ainsi qu’au stockage des énergies renouvelables.

Cette unité a été reprise en 1998 à la société Heinemann, spécialiste des disjoncteurs utilisés pour la protection des courts-circuits et surcharges électriques dans le domaine ferroviaire, un peu dans les télécoms ainsi que dans la gestion des serveurs informatiques. Mais depuis 2011 Eaton a réorienté l’activité du centre dans la recherche sur de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie. En 2013, la firme a constitué une nouvelle équipe, associée à l’EPFL et Credit Suisse, dans le cadre d’un projet européen afin de développer de nouveaux instruments permettant d’économiser l’énergie dans les data centers, qu’ils ont testés dans la banque.

Aujourd’hui quelque 40 collaborateurs d’Eaton, dont 25 ingénieurs, nombreux issus de l’EPFL, travaillent au Lieu. Si une partie d’entre eux sont toujours impliqués dans les centres de données, une autre équipe planche sur les solutions de stockage d’énergie – dénommées xStorage – destinées aux résidences privées et aux bâtiments commerciaux qui tirent notamment l’énergie de panneaux photovoltaïques.

Stade de foot d'Amsterdam

À relever qu’Eaton est associée à Nissan pour développer ce système qui utilise des batteries de véhicules électriques de seconde vie. Cette solution de stockage a d’ailleurs été inaugurée en juin dernier dans le stade Johan Cruijff ArenA, à Amsterdam, lui permettant de gérer sa consommation – qui pointe au maximum les soirs de matches – avec des coûts moindres car l’énergie est stockée en période de faibles tarifs.

Une troisième équipe d’innovation travaille sur les microgrids, ces instruments qui régulent les entrées et sorties dans le réseau, ainsi que l’internet des objets. Partenaire historique des grands constructeurs automobiles – comme Daimler et le groupe VW –, le groupe Eaton, spécialisé dans la gestion de l’énergie mais qui compte une importante activité industrielle (automobile, aérospatiale et hydraulique), est ainsi placé aux avant-postes, avec sa division e-mobility, dans le marché des véhicules électriques en pleine explosion. (24 heures)