Le Tribunal Fédéral contraint UBS à livrer 40'000 noms à Paris

Commentaire: la fin des dernières illusions

C’est un nouvel échec pour UBS, et cette fois à domicile. La grande banque n’est pas parvenue à ses fins: obtenir du Tribunal fédéral une jurisprudence plus restrictive dans la transmission de noms de contribuables à des autorités fiscales étrangères. Son opposition se fondait sur d’anciennes pratiques. La Suisse refuse de transmettre des données provenant de fichiers volés ou d’opérations dites de «phishing». Du moins, les juristes d’UBS et avec eux la place financière helvétique espéraient que les règles de droit soient interprétées de manière étroite. Par trois contre deux, les juges de Mon Repos estiment que les données réclamées par la France sont suffisamment précises pour

ne pas être assimilées à une pêche à l’aveugle. En ce sens, la demande française respecterait le standard minimal pour être admise.



En réalité, le TF confirme sa pratique et se montre insensible aux risques imaginés par la place financière helvétique. Qui craint que d’autres États cherchent à démasquer des contribuables indélicats. UBS obtient certes une garantie: les données transmises ne devront pas être utilisées dans le procès qui oppose la banque à l’État français. C’est une garantie morale mais pas une assurance imparable. Symboliquement,

la place financière suisse sort affaiblie et n’a plus d’illusions. Le secret fiscal est bien mort.



Pierre Veya, Chef de la rubrique économie