Leclanché augmente la cadence pour la mobilité

Les résultats de Leclanché et ses communiqués répétés annonçant des restructurations de capital – le dernier ce mardi - laissent penser que la société est dans un état financier sombre et tourne au ralenti en attendant la fin du tunnel. Pourtant, la visite des ateliers d’assemblage à Yverdon-les-Bains montre désormais une toute autre image, celle d’une société qui monte les tours dans la production de ses batteries et solutions de stockage afin de livrer les commandes qui commencent à affluer. Gautam Chatterjee, patron d’Exide Industries, le plus grand fabricant de batteries traditionnelles (plomb-acide) du sud-ouest asiatique est venu s’en rendre compte jeudi en venant conclure chez son homologue Anil Srivastava, CEO de Leclanché, les détails de la construction d’une nouvelle usine de batteries lithium-ion à Gujarat en Inde.

La firme vaudoise accroît ses capacités de production de façon spectaculaire. Elle installe actuellement une nouvelle ligne pour l’assemblage automatisé de modules de batteries dites stationnaires, qui équipent les stations de stockage d’énergie solaire et éolienne. Et elle prévoit de multiplier par quatre d’ici fin 2019 la production de sa ligne où sont assemblées les batteries servant aux véhicules de transports électriques. Rappelons que les cellules lithium-ion de ces modules, intégrés dans des racks, sont produites dans l’usine Leclanché de Willstätt (Allemagne) proche de Strasbourg. Pendant deux ans, en attendant que le site de Gujarat soit pleinement opérationnel, Leclanché fournira les composants qu’ Exide Industries commercialisera en Inde en plein tournant énergétique.

«Une priorité» en Inde

«Pour réduire la pollution et la dépendance du pays envers les combustibles fossiles, le gouvernement indien a fait du développement de l’énergie solaire et éolienne une priorité et il a décidé de pousser ses constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules électriques, relève Gautam Chatterjee. Pour cela, il est nécessaire de disposer de solutions de stockage d’énergie. Exide, fondée il y a 72 ans – 11 usines, 1,5 milliards de chiffre d’affaires - a une grande expérience dans ce domaine. Mais nous avions besoin d’une nouvelle technologie performante dans ce domaine et nous l’avons trouvée chez Leclanché».

C’est ainsi que ce dernier a créé une joint-venture avec le groupe indien dont il détient 25% du capital avec possibilité de monter à 40%. L’entreprise d’Yverdon a ainsi accordé une licence sur sa technologie lithium-ion pour un montant – unique mais versé sur deux exercices - «très positif en terme financier», selon le directeur général de Leclanché. «Nous allons doubler notre chiffre d’affaires cette année à 40-45 millions de francs, dont plus de 10% grâce à cette licence, indique Anil Srivastava. Et l’an prochain son effet positif sera encore plus élevé, puisqu’il représentera entre 10% et 15% sur plus de 80 millions de revenus que nous prévoyons. Mais son impact est important surtout sur les marges».

Le CEO se montre particulièrement optimiste après le terrible exercice vécu par sa société en 2017 qui s’est enfoncé dans le rouge avec une chute de plus d’un tiers de son chiffre d’affaires à 18 millions. Il l’explique par un décalage de quelques mois des livraisons de commandes à cause d’un retard de financement de la part de l’actionnaire principal. S’y ajoute le temps nécessaire à l’homologation de l’un de ses produits phares vendu en Europe: la solution de stockage d’énergie pour les navires électriques. En raison des normes de sécurité draconiennes, notamment en matière d’étanchéité, cette procédure coûteuse - plusieurs millions ont dû être investis - a duré trois ans avant le feu vert européen.

Nouveaux emplois

«Nous avons perdu un an par rapport à nos prévisions, souligne le directeur général de Leclanché. C’est seulement maintenant que nous commençons à enregistrer des revenus pour cette activité». En Inde, la certification pour le stockage d’énergie dans les véhicules électriques – moins complexe - a déjà été délivrée après un an de procédure. Selon les prévisions, 40 % des voitures vendues en Inde pourraient être électriques en 2030. La technologie Leclanché équipera en priorité des véhicules de flottes, y compris des autobus, deux roues, rickshaws – triporteurs – et autres taxis électriques. Anil Srivastava est convaincu de la compétitivité de son produit, la technologie lithium-ion des batteries étant particulièrement efficiente dans le transport car elle est capable d’assurer 3500 cycle de charges et décharge pour des puissance élevées.

La croissance annoncée de Leclanché va se refléter sur l’emploi, selon la direction. A Yverdon, le nombre de postes devraient progresser de 65 employés actuellement à une centaine d’ici fin 2019, alors que dans le même temps, les emplois vont presque tripler à 160 dans l’usine de Willstätt. (24 heures)