Lendora veut faire baisser les crédits à la consommation

Permettre à des privés d’obtenir un crédit à la consommation pour un achat ou un investissement personnel et de se financer directement auprès d’autres particuliers à moindre coût: telle est la vocation de la plateforme Lendora, une start-up fondée par cinq entrepreneurs romands. Lancée en avril 2017, celle-ci a permis le financement de quelque 1,5 million de francs de prêts, mais elle a enregistré près de 1500 demandes pour un montant global de 40 millions, indique Simon Pelletier, cofondateur et CEO. «On est en train de développer nos capacités opérationnelles pour traiter ces volumes, dit-il. Nous cherchons donc à lever des fonds.» Lendora, en discussion avec des investisseurs, est, dit-il, «une plateforme qui connecte prêteurs et emprunteurs directement en ligne, sans passer par les banques, afin de proposer un crédit plus avantageux et plus transparent». Parmi les demandes traitées jusqu’à présent, un quart concernaient des acquisitions de voitures, un autre quart des rachats de crédits à de meilleures conditions, le reste étaient des rénovations de bâtiments (pose de panneaux solaires, etc.) et des prêts pour une formation en emploi.

Grâce à la plateforme Lendora, assure Simon Pelletier, le taux effectif (incluant les coûts) pour l’emprunteur est de 6,8% en moyenne, contre 9% sur le marché traditionnel du crédit à la consommation. Du côté des prêteurs, ceux-ci accèdent ainsi à une nouvelle classe d’actifs au rendement net moyen de 5%. «Nous voulons faire baisser les coûts du crédit pour les emprunteurs, tout en offrant une nouvelle classe d’actifs inédite en Suisse aux investisseurs de notre communauté.»

«Il est statistiquement plus difficile d’obtenir un crédit par le biais de Lendora que de rentrer à Harvard»

Toute demande de crédit sélectionnée est publiée sur le site. «Les investisseurs intéressés peuvent donc se faire une idée du projet et du profil de risque du client.» Celui-ci est évalué par un algorithme qui compile une quarantaine de critères, et seules les demandes qui répondent à des critères stricts de solvabilité sont publiées. «Il est statistiquement plus difficile d’obtenir un crédit par le biais de Lendora que de rentrer à Harvard», s’amuse l’entrepreneur.

Simon Pelletier explique que sa société va développer le système afin d’ajouter, grâce à l’intelligence artificielle, un nouveau faisceau de critères comportementaux et prédictifs qui doivent permettre d’affiner le profil risque du demandeur, mais aussi accélérer et simplifier le service.

Cet expert en communication et médias, qui dit être le «chef d’orchestre» du projet, s’est inspiré d’un modèle américain. Il a réuni quatre autres jeunes entrepreneurs passés par le gymnase de Nyon, spécialisés dans le droit, l’informatique, la banque et la comptabilité. De quoi répondre aux critères de l’Autorité de surveillance financière, la FINMA, qui a agréé cette activité de crédit en ligne.

Lendora, qui développe sa propre infrastructure technique, collabore avec Swissquote, qui lui fournit l’infrastructure bancaire. Passée par le parc de l’innovation de l’EPFL, la start-up fin-tech envisage de déménager. Seule plateforme romande de ce type pour le crédit à la consommation, Lendora compte pour l’heure quelque 750 investisseurs-prêteurs. (24 heures)