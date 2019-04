Les caisses de pension entrent chez Alpiq

La société est à l'abri pour un temps

Les cantons et villes romandes sont soulagés. Les actions de l’électricien français EDF sont reprises par les actionnaires historiques d’Alpiq. La transaction se fait à un prix raisonnable et ferme la porte à un investisseur étranger. Car il existait un risque. Le numéro 2 suisse de l’électricité n’était pas à l’abri de fonds spéculatifs qui cherchent à valoriser des sociétés qui traversent des difficultés.



Alpiq, qui achève une longue phase de désendettement, peut aujourd’hui se concentrer sur ses métiers de base, la production hydraulique et le négoce d’électricité, sans être sous la pression d’actionnaires peu scrupuleux. L’opération financière a le mérite d’être financée par un emprunt convertible qui ne nécessite pas l’injection directe de fonds publics. Le timing est également favorable. Les prix du kWh hydraulique retrouvent un peu de couleur et le géant français n’est pas en mesure de faire de la surenchère. Le groupe EDF est pressé. Il a besoin d’argent frais pour financer la modernisation de son parc nucléaire et ses investissements à l’étranger.



La prochaine étape est connue. Alpiq va sortir de la Bourse et vendre ses centrales alimentées au charbon. À plus long terme, les actionnaires d’Alpiq devront réévaluer leur stratégie. Y a-t-il encore un sens à maintenir une société commune ou vaut-il mieux laisser chaque actionnaire racheter des barrages qu’ils détiennent ensemble? Si l’horizon pour Alpiq s’est amélioré depuis deux ans, sa viabilité à plus long terme se jouera dans la libéralisation du marché de l’électricité. La société, contrairement à la plupart de ses actionnaires, n’a toujours pas accès aux consommateurs finaux (ménages et PME) et va au-devant de difficultés si les sociétés helvétiques ne sont pas intégrées au marché de l’électricité européen, là où se négocient les prix. Si les actionnaires d’Alpiq peuvent vivre en dehors de l’Europe, le groupe Alpiq, lui ne le pourra pas.



Pierre Veya, chef de la rubrique économie