Les tracas judiciaires d’Exxon Mobil rappellent la puissance financière sous-jacente des investisseurs institutionnels. Rien qu’en Suisse, 1600 caisses de pension gèrent ainsi une fortune de 880 milliards de francs (chiffres OFS de fin 2018), pour le compte de 5,3 millions d’assurés (4,2 millions d’actifs et 1,3 million de retraités). Et une large majorité de ces sociétés détiennent justement des actions d’Exxon Mobil dans leur portefeuille.

«Les caisses de pension manquent d’incitation pour se montrer plus durables dans leurs investissements. C’est d’autant plus vrai qu’une réalité réjouissante est désormais démontrée et reconnue dans la communauté financière: l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) améliore le rendement d’un portefeuille», relève Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos, fondation genevoise comptant 230 caisses de pension parmi ses membres et gérant un quart de la fortune du deuxième pilier.

L’incitation des institutions de prévoyance s’avère en outre limitée par l’immense responsabilité d’assurer, en permanence, le financement des retraites. «Les conditions-cadres doivent rendre plus rentables le retrait de capitaux des entreprises contribuant à la crise climatique et leur réinvestissement dans des modèles d’affaires favorables à la transition énergétique», estime Philippe Thalmann, professeur d’économie de l’environnement à l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne).

Ethos donne justement des recommandations en ce sens à ses membres, actifs dans la prévoyance professionnelle. «Il est important de se préserver une marge de manœuvre afin de sortir de son portefeuille les titres de sociétés trop peu réceptives aux critères ESG. C’est précisément le cas d’Exxon Mobil, alors que certains de ses concurrents, comme Shell, investissent plus dans les énergies renouvelables», indique Vincent Kaufmann.

Une bonne gestion ne dépend pas pour autant de réflexes militants. «D’un point de vue financier, ne pas détenir des actions Exxon Mobil constitue un bon choix. Elles ont perdu un quart de leur valeur au cours des trois dernières années, en dépit d’une tendance haussière à Wall Street», rappelle Philippe Thalmann.

Le directeur de l’Association suisse des institutions de prévoyance, Hanspeter Konrad, indique que les membres de son organisation sont invités, depuis des années, à intégrer les critères ESG dans leur stratégie de placement: «Ils agissent comme des investisseurs orientés sur le long terme, tenant compte des principes de durabilité.»