Les effectifs horlogers vaudois repartent à la hausse et se rapprochent du zénith

L’industrie horlogère vaudoise respire. L’an dernier, les effectifs sont repartis à la hausse, gagnant 118 emplois. Cela correspond à 2% seulement de progression, soit 5518 emplois (total à fin septembre 2018) mais, entre 2015 – au zénith – et 2017, 480 avaient été perdus. De plus, après le choc de la fin du taux plancher de l’euro face au franc, en janvier 2015, et alors qu’au même moment débarquaient les montres connectées, tout le secteur en Suisse était plongé dans une profonde dépression existentielle. Au point que certains experts prédisaient déjà la fin de l’âge d’or amorcé dans les années 1990 et estimaient nécessaire de mettre les pendules à l’heure du monde connecté.

Les chiffres des effectifs horlogers en Suisse publiés récemment par la Convention patronale confirment que cette phase d’ombre n’était qu’un coup de frein conjoncturel passager. Sur le plan suisse, 57'812 employés de toutes catégories étaient recensés en 2018, en progrès de 5,2% sur un an. Avec 9,5% des effectifs du pays et 8,8% des entreprises (61), le canton de Vaud a donc enregistré une reprise un peu plus modérée. Il est au cinquième rang derrière Neuchâtel (qui a regagné 1200 emplois), Berne, Genève et Jura.

La Vallée, fief encore en plein essor

Mais Vaud pourrait bénéficier à l’avenir de certains investissements importants à la vallée de Joux, notamment pour le futur campus Audemars Piguet, qui prévoit 400 emplois supplémentaires à l’horizon 2025, ou même du regroupement prévu des sites de production du groupe Swatch. Pour l’heure, la Vallée représente 88% des effectifs horlogers du canton (4847) et quasi 60% des entreprises, nous apprend la Convention patronale, organe faîtier de l’industrie horlogère suisse.

Directeur de l’Association pour le développement de la vallée de Joux, Éric Duruz tempère ces chiffres, ainsi que les reculs enregistrés en 2009-2010 (crise financière mondiale) et en 2015-2017, lequel avait suscité tant de craintes pour ce secteur phare: «Quand ça baisse, il ne faut pas paniquer. Il faut voir le trend sur le long terme. Les emplois ont doublé en vingt ans à la Vallée. Les trois quarts dans l’horlogerie.» Il rappelle également que parallèlement à cette hausse, la productivité a énormément augmenté, avec beaucoup d’innovations.

(24 heures)