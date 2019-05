Les entreprises vaudoises restent optimistes pour les mois à venir

Le fait est suffisamment rare pour qu’il mérite d’être relevé: la dernière enquête conjoncturelle de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) réalisée ce printemps montre que les entreprises vaudoises sont plus optimistes que la majorité des économistes. Tirant un bilan positif de l’année 2018, malgré une marge bénéficiaire inférieure aux attentes, la grande majorité d’entre elles (83%) prévoient pour cette année un chiffre d’affaires stable ou même en hausse. Indice supplémentaire de l’optimisme général: leurs effectifs devraient continuer à augmenter légèrement.

Vingt-deux pour cent affirment envisager d’augmenter leur personnel en 2019, contre 7% qui disent être contraintes de le réduire. Le sondage de la CVCI, conduit entre le 18 février et début avril, est suffisamment représentatif de l’esprit général puisque plus de 1000 entreprises y ont participé, soit près d’un tiers des sociétés membres de la Chambre, qui représentent 130 000 emplois (un tiers des emplois privés recensés dans le canton). Un tiers des répondants sont des sociétés industrielles pour deux tiers dans les services.

«L’industrie a rattrapé son retard», remarque Guy-Philippe Bolay, directeur adjoint de la CVCI. Dans ce secteur, elles sont en effet autant à prévoir une marche d’affaires stable, voire positive, en 2019 que dans les services. Comparé au sondage mené début 2018, le saut est spectaculaire de celles qui voient une évolution stable de leurs affaires cette année (presque la moitié des sondés, contre le tiers au début de l’an dernier).

Cette vision se reflète dans le baromètre des préoccupations. Les soucis de concurrence ainsi que de recherche de nouveaux clients sont passés derrière les craintes quant à la situation économique générale. Or on observe que l’économie mondiale aujour­d’hui est avant tout sous le feu d’événements politiques dont les retombées soulèvent de grandes incertitudes: ce sont surtout le conflit commercial qui envenime les relations États-Unis - Chine, la crise majeure au Venezuela touchant le prix du pétrole et le Brexit.

Mais la situation intérieure suisse et ses relations avec l’Union européenne (UE) ne sont pas sans effet sur l’opinion des dirigeants d’entreprises vaudoises: l’excès de réglementation préoccupe toujours un quart des sondés et le niveau du franc suisse 16%. À noter que seuls 8% sont soucieux de leur imposition. Mais le dossier de la libre circulation si les accords bilatéraux qui nous lient à l’UE étaient menacés devient très chaud. Selon la CVCI, «60% des entreprises estiment que les difficultés de recrutement se feraient sentir encore davantage, une proportion qui grimpe à 96% parmi les grandes entreprises». (24 heures)