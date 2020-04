Les imprimantes 3D des Ateliers de Renens tournent jour et nuit

En temps normal, les Ateliers de Renens sont comme des ruches où se côtoient des centaines de professionnels, ingénieurs, techniciens, développeurs, étudiants, entrepreneurs, designers, commerciaux et j’en passe, tous en quête d’innovation dans leurs domaines respectifs. Aujourd’hui, s’il reste très peu de monde dans ce grand bâtiment non loin de Malley, ses ateliers-laboratoires et start-up ne chôment pas pour autant. Outillés en nouvelles technologies, plusieurs se sont détournées de leur activité habituelle durant le semi-confinement pour trouver en un temps record des solutions à la pénurie de matériel dans le système de santé et les autres services impactés par le Covid-19. Des dizaines de machines d’impression 3D ainsi que des découpeuses laser sont ainsi mobilisées et tournent jour et nuit pour produire des milliers de visières de protection et lunettes destinées aux soignants et aux professions exposées à la maladie.

Instigateur de l’un des projets, le syndic de Renens, Jean-François Clément, se félicite d’avoir pu fournir des moyens de protection devenus quasi introuvables dans les canaux de distribution habituels. Grâce au laboratoire UniverCité, de la Fondation Inartis, plus de 200 masques-visières ont été distribués par la Ville à des EMS — parmi lesquels l’EMS Les Baumettes, durement touché par la maladie, et un autre à Avenches —, à des structures d’accueil d’enfants restées ouvertes, ainsi qu’à certains services de soins à domicile. Les nettoyeurs et le secteur technique de la Commune en ont également bénéficié.

Avec du PET-G

La Fondation Inartis, qui soutient l’innovation et l’entrepreneuriat, a fait appel à différents spécialistes pour effectuer des tests et déterminer le design le plus adapté des modèles de serre-têtes à imprimer. Celui qui a été retenu est basé sur un chablon d’origine tchèque en libre accès (open source), validé par l’autorité de santé. Il est produit en impression 3D avec du PET-G utilisé dans l’alimentaire, stérilisable et non allergène. L’écran de protection est découpé au laser à partir de plaques de PET-G également, avant d’être fixé sur les ergots du support.

«Au-delà de la partie technologique, c’est une aventure humaine qui a mobilisé toute une communauté», relève le président de la fondation, Benoît Dubuis, ingénieur et entrepreneur, également directeur du Campus Biotech, à Genève. Les modèles et le processus de production ont été sensiblement améliorés ces dernières semaines. Il fallait en effet, début avril, plus de quatre heures à l’imprimante 3D pour fabriquer les premiers supports de visière. Ils sont imprimés aujourd’hui par série de huit au rythme de 1h20 l’unité, selon la responsable opérationnelle, Juliette Lemaignen, qui raconte s’être levée une nuit à 3 heures du matin pour alimenter la bobine de fil de matière première.

La fondation a déjà produit plus de 300 visières de protection. Mais pour répondre à la multiplication des demandes, en provenance de France voisine aussi, elle a fait appel à des sociétés installées dans les Ateliers de Renens, qui ont mis leurs machines — de différents types — à la disposition du réseau. À l’exemple de Spentys, qui compte huit appareils. Cette succursale d’une société belge, installée depuis février sur le site de l’Ouest lausannois, fabrique en impression 3D attelles et orthèses sur mesure pour des chirurgiens et des techniciens orthopédistes.

Lunettes pour le CHUV

Cette activité étant à l’arrêt, explique son directeur, Loïc Sottas, Spentys a été approchée, tant en Suisse qu’en Belgique, pour fournir de toute urgence différents dispositifs de protection, ainsi que des valves de respirateurs. Elle a déjà produit ici 500 visières (25 par jour en moyenne), une partie destinée à la commune, une autre pour des crèches et des coiffeurs. Un autre atelier de ce même site, le Fablab, produit des lunettes de protection en grande quantité pour le CHUV, à Lausanne, et les HUG, à Genève. Organisé en réseau — il y a seize Fablabs en Suisse, dont un à Yverdon —, il fonctionne dans un esprit plus communautaire qu’industriel, donnant libre accès à ses technologies de prototypage rapide. Son animateur, Richard Timsit, cofondateur et conseiller scientifique, parle d’un travail collectif pour éviter une pénurie et fournir le centre d’achats des deux hôpitaux, mis en relation avec son atelier par l’Uni de Lausanne. Ayant développé le prototype et s’étant associé à un industriel de la région pour la production des écrans de lunettes, le Fablab a pu fournir 7000 montures et 45'000 écrans!

Une quinzaine de bénévoles ont participé à la production des montures en PET-G, réalisées en une quinzaine de minutes par pièce. Pourtant, le laboratoire de Renens n’est pas souvent occupé. Pour respecter la distance sociale, beaucoup ont emporté les imprimantes 3D à domicile!