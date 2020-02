Les start-up vaudoises sont de plus en plus prisées des investisseurs

Les jeunes sociétés technologiques vaudoises attirent de plus en plus les investisseurs. L’an dernier, les investissements dans les start-up du canton ont bondi de 70% à 455,7 millions de francs, alors que le total pour la Suisse se montait à 2,3 milliards de francs (+80%), selon les chiffres du dernier rapport de Swiss Venture Capital, publiés mercredi dernier par le portail d’information en ligne Startupticker.ch en collaboration avec la SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association).

Innovaud, l’agence vaudoise pour l’innovation, se réjouit que le nombre de tours de financement ait augmenté de 32% dans le canton en une année. «Il s'agit d'un record historique. En 2019, 49 tours de financement ont été effectués.» Parmi les plus grosses levées de fonds en Suisse l’an dernier, ADC Therapeutics arrive cinquième avec 100 millions investis.

Une licorne

Basée au Biopôle d’Épalinges, la société de recherche en oncologie, spécialisée dans le développement de conjugués anticorps-médicament visant les principaux cancers, est définie comme une licorne, car elle est valorisée au-dessus d’un milliard de dollars.

Mais derrière elle quatre autres start-up vaudoises figurent parmi les 20 levées de fonds les plus importantes de Suisse en 2019, indique Innovaud: Sophia Genetics (TIC), avec 76 millions levés, Kandou (biotech), 55,5 millions, Anokion (biotech), 39,6 millions, et Swissto12 (microtechnique), 18 millions.

La santé numérique en pointe

Innovaud remarque que «le canton est clairement le leader de l'investissement dans la santé numérique, avec 78,6 millions de francs. Quelque 78% du total des montants investis en Suisse dans ce secteur provient des start-up vaudoises. Ainsi, celles-ci attirent plus des deux tiers du montant total investi en santé numérique en Suisse. Au total, 166,4 millions ont été investis dans les entreprises biotechnologiques vaudoises, soit également un des montants les plus élevés pour le canton. Les TIC représente le troisième montant plus élevé du canton, avec 110,4 millions en 2019.»

Selon Innovaud, les investissements vaudois sont répartis équitablement entre les divers secteurs d’activités (biotech, cleantech, santé numérique, TIC, fintech, medtech, micro-nano technique), alors que les autres cantons sont souvent dépendant d’un secteur spécifique.