Lombard Odier dans le train de la croissance en terres vaudoises

La banque Lombard Odier a une histoire de 137 ans en terres vaudoises, mais, depuis sa création à Lausanne en 1882, elle s’est affichée sous de multiples associations de noms, comme Chollet Roguin en 1958 et Hentsch Henchoz en 1999. Présente à Vevey depuis trente ans et disposant d’une antenne à Fribourg depuis 2008, Lombard Odier Vaud a pris beaucoup d’envergure à la faveur de la conjoncture du canton.

Ses avoirs sous gestion ont quintuplé ces quinze dernières années, relève le directeur de cette entité, Stéphane Pedraja, qui ne veut toutefois pas en dévoiler le montant. «On franchit actuellement un cap important. Le bureau de Lausanne affiche une croissance à deux chiffres depuis trois ans. Le dynamisme du canton nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme.»

Les effectifs de l’établissement basé à la place Saint-François ont également fortement évolué puisqu’ils ont doublé depuis 2004 pour s’élever à 65 collaborateurs, dont six à Vevey et sept à Fribourg. À noter que le groupe Banque Lombard Odier & Cie SA emploie près de 2500 collaborateurs dans 27 bureaux dans le monde. Fin 2018, les actifs totaux de la clientèle se montaient à 259 milliards de francs.

La clientèle privée des bureaux vaudois est principalement composée d’entrepreneurs, d’indépendants, de hauts cadres dirigeants et de familles fortunées. La banque, explique son dirigeant, fournit son expertise sur l’ensemble du patrimoine – qui inclut la fortune immobilière, les dettes, la prévoyance professionnelle, les œuvres d’art, etc. – en répondant à leurs questions particulières telles que la fiscalité, la transmission de l’entreprise ou la prévoyance des cadres (part surobligatoire de l’épargne du 2e pilier). «Planifier sa retraite est un élément clé dans une évolution de vie privée et professionnelle, note le banquier. Beaucoup d’entrepreneurs sont focalisés sur la gestion de leur entreprise au quotidien au détriment de leur prévoyance, qui offre pourtant des possibilités de valorisation du patrimoine considérables.»

Clients suisses et européens

Arrivé en 2006 dans la succursale lausannoise de Lombard Odier, après avoir notamment acquis une grande expérience de gestion de portefeuille pour une clientèle internationale très fortunée dans le groupe UBS, Stéphane Pedraja indique que deux tiers de la clientèle de son entité, aujourd’hui, sont des résidents en Suisse. Mais il remarque qu’un petit tiers – souvent des familles qui gèrent des affaires transfrontalières – provient de l’étranger, d’Europe essentiellement. Il s’en réjouit car cela reste important compte tenu du changement structurel majeur de ces dix dernières années touchant notamment la transparence en matière fiscale. «La clientèle étrangère est toujours attirée par le service à haute valeur ajoutée offert par le banquier suisse, observe le directeur. La gestion de fortune demeure un secteur d’exportation important pour la Suisse.»

Le groupe bancaire genevois n’est plus une banque privée au sens juridique – elle a pris le statut de SA en 2014 – mais elle en a gardé l’esprit, observe Stéphane Pedraja. Ce changement n’a pas eu d’impact sur la gouvernance qui est dans son ADN, dit-il. Les familles actionnaires propriétaires de l’établissement – représentées par sept associés-gérants – sont toujours impliquées dans la gestion de la clientèle et même en contact avec elle, contrairement à une société anonyme traditionnelle. (24 heures)