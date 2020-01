Merck investit encore 270 millions de francs dans le canton

Après avoir dévoilé un investissement de 165 millions de francs à Aubonne il y a moins d’une année, le groupe Merck a annoncé lundi investir quelque 270 millions dans un centre de développement biotech de pointe sur son site de Corsier-sur-Vevey. La nouvelle unité, qui sera opérationnelle fin 2022, pourra accueillir 250 employés en provenance de plusieurs sites du groupe. Avec plus de 1600 employés actuellement sur quatre sites – pour près de 2430 collaborateurs en Suisse –, le canton de Vaud renforce sa position phare au sein de l’empire allemand de la pharma et des sciences de la santé.

La nouvelle construction – qui requiert l’excavation de 95'000 m³ de terre! – est dédiée au développement des futurs médicaments biotechnologiques de Merck et à leur production expérimentale pour les études cliniques. Ce centre de 15'700 m² d’espace est donc appelé à réunir les chercheurs et les spécialistes des processus de fabrication des médicaments, de robotique et autres nouvelles technologies dans les sciences de la santé. «Cet investissement reflète notre volonté d’accélérer la mise à disposition de nouveaux médicaments aux patients atteints de maladies pour lesquelles les besoins médicaux non satisfaits restent élevés», a indiqué le président du directoire et CEO de Merck, Stefan Oschmann.

Dans le domaine pharmaceutique, le groupe fondé en 1668 à Darmstadt – qui emploie 56'000 personnes dans le monde – développe des médicaments issus de la biotech pour des traitements contre le cancer et la sclérose en plaques ou l’infertilité. Le futur centre de développement biotech sur le site de Corsier-sur-Vevey – qui compte déjà plus de 580 collaborateurs – se positionnera ainsi entre les labos R&D – dont celui basé près de Boston, en pleine expansion lui aussi– et les usines de production des médicaments, comme à Aubonne et à Darmstadt.