Monito, portail de comparaison des coûts de transfert d'argent, s’étend dans le monde

La plateforme en ligne de comparaison des frais de transfert d’argent à l’étranger Monito connaît un succès grandissant. La start-up lausannoise indique avoir dénombré ces douze derniers mois près de 3 millions d’utilisateurs dans le monde pour son service. Ils ont réalisé des envois de fonds pour plus de 200 millions de francs, précise Pascal Briod, directeur de produit et cofondateur.

Encore très axée sur le marché européen il y a deux ans, la société a largement étendu ses services autour du globe, même si des pays tels que la Chine, la Syrie, Cuba ou le Venezuela ne permettent pas ou de manière très restreinte ce type de services. Actuellement, indique Pascal Briod, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne sont parmi les plus grands marchés au départ des transferts d’argent. Le Mexique, l’Inde et le Brésil parmi les plus grands pays de destination.

Précisons que Monito n’opère pas lui-même ces transferts d’un compte à l’autre ou de cash à domicile mais fournit les indications sur les services les plus performants permettant à chaque utilisateur de choisir la meilleure formule. Les économies possibles sont considérables, selon Pascal Briod, qui s’est lancé dans cette aventure en 2013 avec son frère François – associés à Laurent Ober­holzer – car ils avaient été choqués par l’énormité des frais exigés pour l’envoi de fonds au Cameroun au bénéfice d’une association d’entraide.

Les fondateurs affirment que les frais moyens pour les utilisateurs de leur plateforme, pour un transfert de 1000 francs, sont de l’ordre de 0,6%, contre 5 à 6% en moyenne chez les institutions financières traditionnelles. Monito calcule ainsi que ses clients ont pu économiser 8 millions de dollars (ou francs) sur les 200 millions transférés à travers une des 7000 combinaisons de monnaies au change! «Nous sommes encore loin de l’objectif final, remarque Pascal Briod. On estime à quelque 28 milliards de dollars la somme perdue chaque année en frais de transfert et taux de change trop élevés.»

Ces économies sont permises par les nouveaux opérateurs, plus compétitifs et transparents, dans le transfert d’argent à l’international. Certains sont des banques en ligne (néobanques), qui offrent aussi de nouveaux services comme des cartes de crédits liées à des comptes multidevises.

Monito, qui a levé 1,5 million de francs fin 2018 (Tamedia, qui édite ce journal, étant le principal investisseur dans ce fonds levé), poursuit donc son développement. Il se traduit par une augmentation importante du nombre d’employés. La start-up s’est installée il y a deux mois et demi dans de nouveaux bureaux à l’avenue de Montchoisi et va encore engager du monde, notamment des ingénieurs développeurs, prévoyant de passer de douze collaborateurs actuellement à une vingtaine au printemps prochain.