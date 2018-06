OVS licencie tout son personnel en Suisse

«Non, je ne sais pas jusqu’à quand l’on reste ouvert.» À la caisse du magasin lausannois, la vendeuse répond au client d’un ton résigné, presque absente. Cela peut se comprendre. Sempione Fashion, qui gère les 140 enseignes de la marque italienne OVS, va résilier d’ici à la fin de ce mois les contrats des quelque 1200 employés en Suisse. Les fermetures vont s’échelonner. Tant qu’il y aura suffisamment de marchandise dans les magasins, le personnel continuera d’écouler pantalons et autres T-shirts à prix bradés.

Le processus de liquidation a pourtant débuté et les fermetures se multiplient. «Celles de Peseux, Fribourg et Zurich sont les dernières en date, indique Anne Rubin, responsable du commerce de détail au syndicat Unia. Meyrin et Pfäffikon ferment aujourd’hui.»

Les syndicats sont amers

L’amertume domine chez les partenaires sociaux pris dans la débâcle des magasins d’habits OVS. L’attitude du propriétaire italien, qui a repris à la fin de 2017 les enseignes de feu Charles Vögele, ne passe pas. En grande difficulté, le groupe avait obtenu un sursis concordataire à la fin de mai. La faillite ne pourra finalement pas être évitée dans un secteur de l’habillement en crise. Mais il n’y aura pas de plan social même si tous les emplois du groupe vont passer à la trappe. «Dans le cadre de la période de consultation, OVS n’a pas joué le jeu, affirme Anne Rubin. Le groupe n’a fourni aucune information économique utile et utilisable sur la marche des affaires qui aurait permis aux travailleurs de faire des propositions d’économies. OVS ne s’est donc pas conformé à la loi.»

La charge est directe. «Ils ont refusé de prolonger le délai de consultation, ce qui est incompréhensible au vu de la complexité de la situation et de la taille du groupe. On parle ici de 1200 personnes actives dans plusieurs régions linguistiques.» À partir d’un certain nombre de licenciements, une entreprise est obligée de négocier un plan social avec les partenaires sociaux. Cette démarche se fait dans le cadre d’un délai de consultation. Mais négociation ne signifie pas obligatoirement accord sur un plan social. La preuve par OVS, en quelque sorte.

Le son de cloche est différent du côté de Sempione Fashion. Edwin van der Geest, porte-parole de la société, livre une version plus noire de la situation: «Les syndicats ne veulent pas comprendre. Nous ne nous trouvons pas dans le cadre d’une simple restructuration, où il faudrait trouver des économies à faire, mais nous sommes dans un processus de faillite, comme pour Swissair à l’époque.» Un commissaire au sursis a été nommé par le juge et il doit tenir compte de l’intérêt de toutes les parties prenantes. «D’un point de vue légal, nous ne pouvons pas favoriser les employés au détriment des autres protagonistes», précise Edwin van der Geest.

Pas de plan social en vue

Les points de vue semblent irréconciliables. «Aucune de nos propositions n’a été retenue, que ce soit le calcul des indemnités de départ en fonction de l’ancienneté ou des mesures d’aide pour retrouver un emploi avec le soutien de conseillers extérieurs», souligne la syndicaliste Anne Rubin.

Les offices cantonaux de l’emploi ont également été avisés. «Nous venons d’être informés, oui. Il n’y aura très vraisemblablement pas de plan social au vu de la situation financière du groupe», confirme François Vodoz, chef du Service de l’emploi du canton de Vaud. Il précise que les négociations passent par l’Office de l’emploi à Schwytz, là où le groupe est basé.

Finalement, le client partira avec trois pull-overs acquis avec un rabais de 70%. Le magasin est toujours ouvert à Lausanne. Plus pour très longtemps. (24 heures)