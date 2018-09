Ouverture d’une liaison entre Bakou et Cointrin

Azerbaijan Airlines (AZAL) lance une liaison inédite entre Cointrin et Bakou, la capitale azérie, deux fois par semaine dès le 30 octobre. Une desserte unique en Suisse qui aurait pu passer inaperçue. Genève Aéroport, qui avait annoncé en grande pompe l’ouverture d’une ligne entre Addis-Abeba et Cointrin un peu plus tôt cette année, n’a cette fois rien communiqué.

Le fait que le transporteur signe en réalité son retour dans le canton explique peut-être ce silence. En 2014, AZAL avait inauguré deux vols par semaine depuis Bakou, une première historique. Un petit avion avait été sollicité: 65 places, en first et en business. Aucune classe économique!

Deux mille passagers ont été transportés cette année-là, puis 1200 durant l’hiver 2015. Plus rien depuis mars 2015. La liaison était très déficitaire, selon une source.

C’est un A319 qui prendra le relais dans un mois. Avec une offre très différente: huit places en business, 114 en classe économique. En 2014, le négoce de pétrole et l’intérêt des touristes azéris pour la Suisse expliquaient, selon Cointrin, la desserte. Aujourd’hui, c’est moins clair.

Entre négoce…

Les regards sont tournés du côté de Socar Trading SA, bras consacré au négoce de la compagnie nationale pétrolière d’Azerbaïdjan. Socar Trading emploie une centaine de personnes dans le canton, dont une quarantaine d’Azéris (Socar energy Switzerland, une autre filiale suisse du groupe, spécialisée dans les stations-service, emploie 800 personnes mais une poignée d’entre eux seulement sont des Azéris).

La demande est moins évidente du côté des autres traders, même si le sous-sol azéri est riche en pétrole. Stéphane Graber, secrétaire général de l’association faîtière du secteur, dit douter de l’importance d’une telle liaison pour le secteur. Un négociant, Maddox SA, appartient certes à un Azéri. La branche a plutôt besoin d’une liaison vers Tallinn, selon un trader. Les négociants genevois, face au franc fort, ont délocalisé une grande partie de leurs postes informatiques en Estonie.

Et les banques? L’enquête conjoncturelle de la Fondation Genève place financière, à paraître au début d’octobre, montre que l’attrait du canton dans les pays de l’Est et en Asie centrale se précise, sans aller dans les détails.

En 2017, la Suisse a exporté pour cinquante millions de francs en Azerbaïdjan et importé pour huit millions. Des miettes. La plupart de ces biens sont des montres et des bijoux adressés à Genève, selon les douanes. Les horlogers du canton sous-traiteraient-ils une partie de leurs activités dans le Caucase? Pas selon Jean-Daniel Pasche. Le président de la Fédération horlogère suisse estime plutôt que des riches Azéris rapatrient des pièces cassées pour les faire réparer.

Et tourisme

L’Office fédéral de la statistique ne dispose pas de chiffres sur les touristes azéris. Ils sont dilués dans la catégorie «Autres Asie de l’Ouest», en forte hausse par ailleurs. Suisse Tourisme estime que les Azéris génèrent 10'000 nuitées par an sur sol helvétique.

L’ex-République soviétique a récemment intégré l’ONU, l’OTAN, la Banque mondiale et l’OSCE. Les organisations internationales de Genève l’intéresseront.

Dans la population résidante permanente, selon l’OFS, les ressortissants azéris étaient 626 l’an dernier, contre 379 en 2010. C’est à Genève qu’on en trouve le plus.

Bakou accueille cette semaine les championnats du monde de judo. La cité a depuis peu son Grand Prix de Formule 1. La république se positionne sur le ski et le tourisme. Cet hiver, la station de Shahdag a accueilli 120'000 touristes, un record. Son économie se diversifie, des hydrocarbures à la culture de grenade et à la finance.

Le retour d’AZAL à Cointrin vise à faciliter l’accès des touristes et investisseurs suisses en Azerbaïdjan, selon Claude Haegi, président de la Chambre de commerce Suisse-Azerbaïdjan. «Bakou a acquis une crédibilité et veut créer une dynamique internationale», estime-t-il. Contacté, le service de presse d’AZAL n’a pas répondu. (24 heures)