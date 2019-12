Philip Morris s’apprête à sabrer ses effectifs en Suisse

Une présence de longue date dans le pays

Philip Morris (PMI)



Le groupe est présent à Lausanne et à Neuchâtel depuis 1957, avec près de 1500 personnes qui s’activent dans chacun des deux sites. À l’époque, la firme s’était associée aux Fabriques de tabac réunies, à Neuchâtel, pour fabriquer les premières cigarettes Marlboro hors des États-Unis.



Les facilités fiscales et la souplesse de la législation sur la composition des cigarettes exportées ont fait progressivement de la Suisse un hub pour cigarettiers en Europe.



Le centre opérationnel international de PMI est d’ailleurs installé à Lausanne, ainsi que des unités de vente et de marketing. À Neuchâtel, 20 milliards de cigarettes sortent chaque année de son usine, alors que plus de 400 collaborateurs y effectuent en parallèle de la recherche et du développement.





L’entreprise a racheté la firme familiale jurassienne FJ Burrus au milieu des années 1990. Elle emploie actuellement 250 personnes – contre 320 en 2014 – dans son siège principal de Boncourt (JU), village où son usine produit 10 milliards de cigarettes par an, dont la marque Parisienne.À noter que la récente restructuration mondiale de BAT a peu concerné la Suisse. Seuls six postes ont été supprimés à Lausanne, où les bureaux du groupe comptent 120 employés (marketing, finance, etc.).Avec un peu moins de 10milliards de cigarettes produites dans le pays, JTI est le troisième cigarettier du pays. Plus de 80% de cette production est exportée au Moyen-Orient.Le groupe japonais, qui commercialise la marque Winston, possède une usine à Dagmersellen, dans le canton de Lucerne, depuis le début des années 1970. Près de 300 personnes y travaillent.Le groupe emploie également 1100 personnes à Genève, ville où est basé son siège mondial. Indéniablement, les temps sont durs, car Japan Tobacco International vient de biffer 268 postes de travail au bout du lac pour réduire ses coûts.