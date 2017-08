Prime Partners paie 5 millions de dollars à la justice américaine

Prime Partners a accepté mardi de payer 5 millions dollars au gouvernement américain pour mettre fin à l’enquête criminelle dont la société genevoise d’investissement faisait l’objet. Cet accord annoncé par le procureur fédéral par intérim de Manhattan à New York, s’accompagne d’un déclaration de Prime Partners dans laquelle la firme reconnaît avoir aidé «certains» clients américains à faire de l’évasion fiscale entre 2001 et 2010.

L’un de ces clients donnait «régulièrement» des montants en cash oscillant entre 50’000 et 200’000 dollars à l’un des représentants de Prime Partners qu’il rencontrait dans un hôtel américain afin que cet argent soit ensuite déposé sur un compte non déclaré au fisc. La société genevoise a reconnu avoir géré environ 175 comptes qui échappaient au radar des autorités américaines.

Lors de l’annonce de l’accord, les autorités américaines ont souligné la coopération «extraordinaire» de la firme genevoise. «Prime Partners admet qu’elle a aidé ses clients à cacher leur propriété de comptes étrangers afin d’échapper au fisc américain», a affirmé Joon Kim, le procureur fédéral qui a remplacé Preet Bharara, renvoyé par Donald Trump. Elle a créé des sociétés écran et même conseillé à ses clients d’utiliser des cabines de téléphone et des cartes de téléphone prépayées pour éviter que leur fraude fiscale soit détectée. «La résolution de ce cas via cet accord (…) reflète la coopération extraordinaire de Prime Partners dans notre enquête. Cela prouve que la coopération a des bénéfices tangibles».

Selon les termes de l’accord signé mardi par Michael Durney, l’avocat représentant Prime Partners aux Etats-Unis, la société genevoise est tenue de coopérer pendant 3 ans avec les autorités américaines. Entre mars 2015 et janvier 2016, 80 banques suisses avaient conclu des accords avec le Département américain de la justice (DOJ) pour se prévenir de poursuites légales aux Etats-Unis dans le cadre de l’accord sur les banques suisses. Lors de de l’annonce de la conclusion qui programme à la fin décembre 2016, le DOJ avait rappelé qu’il continuait compter sur la coopération des institutions financières helvétiques dans ses enquêtes sur les cas d’évasion fiscale. (24 heures)