Quibi, le petit nouveau qui s’apprête à défier Netflix

Le sport bouge aussi

Dans le domaine de la vidéo à la demande, le sport fait encore office de parent pauvre. Depuis cinq ans, la plateforme britannique DAZN (prononcer «Da Zone») tente d’inverser la vapeur. Après s’être établie dans neuf pays, la société compte désormais accélérer la cadence afin de pouvoir s’assurer la place de premier service mondial de vidéos sportives en ligne et en direct.



Il y a deux jours, l’entreprise dévoilait son plan de bataille lui permettant d’étendre rapidement ses activités dans plus de 200 pays et territoires. Seul bémol, dans l’immédiat, DAZN ne proposera qu’un seul sport sur le plan international: la boxe.



En comparaison avec les affiches que la plateforme est parvenue à décrocher pour ses abonnés dans certains pays (NFL au Canada, Ligue des champions en Allemagne), l’offre paraît bien maigre et cela d’autant plus qu’elle ne sera pas gratuite (entre 5 et 15 dollars par mois). Mais l’entreprise assure qu’il ne s’agit que d’une «première phase» pour justifier ses prix.