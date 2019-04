Raiffeisen gagne du terrain grâce aux affaires hypothécaires

À la lecture des résultats des Banques Raiffeisen vaudoises (plus de 500 collaborateurs, 60 points de vente), on comprend que l’image écornée de la tête du groupe basé à Saint-Gall n’a en rien affecté les affaires à l’échelle locale. Elles ont progressé comme si de rien n’était. Le total du bilan des agences sises dans le canton a augmenté de 4,3% à 11,7 milliards de francs en 2018. «C’est une progression qui correspond à la stratégie voulue, de croître dans nos différents métiers, relève Philippe Widmer, président de la Fédération vaudoise des Banques Raiffeisen. C’est une stratégie saine qui favorise la qualité. Cette croissance se fait surtout au travers de nos affaires hypothécaires.» Ces créances, qui représentent 84% des affaires au bilan, ont progressé l’an dernier de 5,2% contre 4,7% en 2017 et 4,1% en 2016.

Pour le président, cette relance dynamique des hypothèques ne suscite pas de gêne particulière, alors même que les craintes d’une bulle immobilière, pour certaines instances tout au moins, ne se sont pas complètement envolées. «Notre croissance est légèrement supérieure au marché. Mais nous avons encore du potentiel, en particulier dans les villes, puisque notre part représente 12,6% environ dans le canton de Vaud, alors qu’elle se situe à près de 17,6% au niveau suisse.»

Chez Raiffeisen, on répète que l’établissement, fort de ses provisions, est solide. Le risque ne représente que 0,05% du total des prêts, selon le président. Il rappelle que l’évaluation de la solvabilité des ménages sollicitant un prêt repose toujours sur un taux hypothécaire de 5%. Or la plupart des clients ont des taux fixes pour de nombreuses années.

Et comment se présentent les prochaines années aux yeux de Philippe Widmer, qui a fait toute sa carrière dans la banque avant d’entrer chez Raiffeisen en 2011? «Les affaires hypothécaires restent notre fer de lance. On observe que beaucoup de bâtiments ont besoin de rénovations et qu’il y a de plus en plus d’investissements dans tout ce qui a trait aux économies d’énergie. Nous allons également poursuivre notre développement de services en matière de placements, notamment auprès de nos propres clients. Troisième axe, la clientèle entreprises. Outre les prêts et crédits aux PME, Raiffeisen compte développer les activités de conseil dans la gestion de trésorerie, les opérations sur devises, et accompagner les entreprises de leur création à la transmission.» (24 heures)