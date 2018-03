Raiffeisen prend des mesures pour éviter d’autres scandales

En temps normal, malgré la neige paralysant une bonne partie de la Suisse, ce vendredi 2 mars 2018 s’annonçait comme une belle journée pour Raiffeisen. La 3e banque du pays dévoilait des résultats annuels exceptionnels et tous les superlatifs étaient de rigueur lors des présentations organisées par la banque dans les trois principales régions linguistiques de Suisse. En 2017, son bénéfice net record a ainsi atteint 917 millions de francs (+21,6%), le résultat brut était en croissance de 29,7% à 1,1 milliard. Quant aux actifs sous gestion, ils ont augmenté de 3,4% à 209,6 milliards.

Un petit paragraphe inséré dans le communiqué de presse et intitulé «procédure FINMA» a toutefois tout gâché. Depuis quelques mois, dans le cadre d’un scandale concernant son ex-CEO, Pierin Vincenz, Raiffeisen est la cible d’une investigation entamée par les autorités de régulation bancaire. À cela s’ajoute une actualité chargée, marquée principalement par le dépôt de deux plaintes pénales contre l’ex-star de la place financière zurichoise.

Double plainte pénale

La première, accompagnée d’une perquisition au domicile et d’une mise en détention préventive du principal intéressé, est tombée mardi en provenance du Ministère public zurichois (en collaboration avec celui de Saint-Gall). Avec quatre autres personnes, dont les noms n’ont pas été communiqués, Pierin Vincenz est ainsi soupçonné de gestion déloyale du prestataire zurichois de services financiers Aduno.

Le jour suivant, la banque décidait d’agir à son tour et prenait position contre son ancien patron par le dépôt d’une plainte pénale. Par communiqué, elle a indiqué que «le conseil d’administration, sur demande de la direction générale, avait décidé de se constituer partie civile dans la procédure entamée par le Ministère public zurichois.» Cette réaction très tardive de la banque – elle n’avait pas réagi au moment où la FINMA enquêtait sur son ex-patron à la fin de l’année dernière – interroge. Le conseil d’administration ne s’est-il pas trop longtemps gardé de «déranger son directeur général charismatique et tout-puissant?» Posée dans la presse suisse alémanique, cette question vise essentiellement Patrik Gisel, l’actuel patron de la banque. Ce dernier, agissant comme vice-président du groupe, avait à l’époque tout du dauphin de Pierin Vincenz. Vendredi, il s’est simplement dit ébranlé par cette affaire et a exclu «toute démission en lien avec l’enquête touchant son prédécesseur».

Enquête à l’interne

Raiffeisen rappelle que Patrik Gisel avait «mandaté un bureau d’avocats pour enquêter sur les prises de participation problématiques de Pierin Vincenz au moment où il dirigeait la banque et essayer de déterminer ce qui s’est passé».

Si la banque reste très discrète sur les conclusions tirées de ces recherches, elle parle d’échanges constructifs avec la FINMA et la mise en place de nouveaux processus de contrôle. «Ils s’illustrent par la dissociation des structures du portefeuille des participations ou, dans un souci de gouvernance, par l’adaptation des règles pour réduire les risques de conflits d’intérêts», détaille le groupe.

Conséquences stratégiques

Sans compter la publicité peu reluisante qu’apporte cette affaire pour la banque – même si les responsables en Suisse romande assurent recevoir très peu de réactions négatives du public –, elle a un impact concret sur la stratégie du groupe.

Gabriele Burn, membre de la direction de Raiffeisen Suisse, confirme que le groupe a dû geler son projet de céder sa participation dans Investnet. Cette filiale est actuellement sous enquête au vu de la manière dont «les contrats ont été rédigés et mis en œuvre» au moment où Raiffeisen, sous le règne de Pierin Vincenz, investissait dans ce groupe. (24 heures)