Reuters, histoire d’une débandade genevoise

Les derniers collaborateurs de l’ancien groupe de services et d’informations financiers canadien Thomson Reuters, renommé Refinitiv, ne sont pas encore totalement fixés sur leur sort. Mais, selon nos informations, 108 personnes ont été licenciées dans le cadre de la reprise de cette société de services par le fonds financier new-yorkais Blackstone. Et 23 mandataires externes ont perdu leur poste.

À Londres, Paul Sandell, l’un des porte-parole de Refinitiv, reste évasif quant au nombre de personnes licenciées. Présidente à Genève de Reuters International Holdings et de Thomson Reuters (Markets) SA, Valérie Kirschmann est plus claire. Elle indique que «70 personnes resteront sur le site de Collonge-Bellerive». Elles dépendront pratiquement toutes de sociétés liées à Refinitiv. Valérie Kirschmann précise aussi que les quelques dizaines de collaborateurs de Thomson Reuters qui n’ont pas été repris par Refinitiv vont quitter Collonge-Bellerive pour occuper d’autres locaux au centre de Genève. Ces spécialistes sont notamment en charge des affaires fiscales, comptables et juridiques du groupe.

Plus gros employeur de la commune

Les départs vont s’échelonner jusqu’à fin décembre 2019. Le plan social est jugé généreux par plusieurs employés: jusqu’à dix-huit mois de salaire. Le coup est pourtant rude pour de nombreux collaborateurs, qui estiment avoir donné pour cette entreprise de belles années de leur vie.

Dans ses années de gloire, Thomson Reuters employait plus de 700 personnes à Collonge-Bellerive. Travailler pour l’un des géants mondiaux des services financiers était du dernier chic. La firme était de loin le plus gros employeur de cette commune résidentielle: une personne sur cinq y travaillait. À l’heure du déjeuner, les bonnes tables alentour ne désemplissaient pas, même si les collaborateurs bénéficiaient d’un restaurant d’entreprise. L’été, on dissertait volontiers des affaires de la vie au bord d’un petit étang. Ou on s’adonnait à la course à pied dans les champs voisins. L’hiver, les employés pouvaient suer au petit fitness, dans le sous-sol. Pour écourter leur trajet, des salariés s’étaient établis dans la région, mais beaucoup d’entre eux habitaient en France voisine.

On y bossait dur, mais les conditions de travail y étaient très correctes. Pour 108 salariés, tout s’est arrêté ce 1er octobre. En s’emparant des activités logistiques, support et commerciales liées aux logiciels financiers, Blackstone a rapidement décrété que l’effectif genevois était surdimensionné. La suite est connue…

«Plus rose que morose»

Francine de Planta, conseillère administrative notamment en charge de l’Aménagement du territoire, regrette «n’avoir jamais véritablement eu de contacts avec les responsables de Reuters». Mais la magistrate se félicite des premiers échanges que cette commune a eus avec les nouveaux propriétaires du site.

Cette multinationale hors sol laisse derrière elle une parcelle de quatre hectares et 20'000 m2 de bureaux. En juin dernier, des investisseurs ont déboursé 27 millions de francs pour racheter le site. Il s’agit notamment du financier genevois Wahbé Tamari, basé à Beyrouth, et de l’homme d’affaires colognote Yarom Ophir. Quel est leur projet? «Nous sommes en pleine réflexion. Mais l’avenir du site de Reuters est plus rose que morose», résume ce dernier. Une chose est sûre: cet immense complexe séparé en trois gros blocs jouit d’une situation exceptionnelle. (24 heures)